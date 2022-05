AMLO dice desde Culiacán que aún no decide si acudirá a Cumbre de las Américas

Pese a que Venezuela y Nicaragua no fueron invitados a la Cumbre de las Américas, que organiza Estados Unidos en Los Ángeles, California, el Presidente Andrés Manuel López Obrador se negó a tomar una decisión sobre si asistirá o no.

El mandatario nacional había insistido en que mantenía una postura de solidaridad con todos los Países y contra la exclusión de algunos Países en el continente.

“Todavía estoy esperando que se giren más invitaciones todos los países de América, para que en efecto sea una Cumbre de las América, que no se excluya a nadie”, dijo.

A López Obrador se le insistió que Venezuela y Nicaragua ya habían informado oficialmente sobre su exclusión.

“Vamos a esperar que formalmente nos respondan y a partir de ahí tomar una decisión, no se trata de confrontarnos, el Presidente (Joe) Biden es una gente respetuosa, siempre me habla de respeto a la soberanía, siempre piensa en que debemos mantener una relación en pie de igualdad y estamos en espera de que se lleve a la práctica en principio de que los Países somos libres, somos independientes y somos soberanos y que no se puede excluir a nadie”, dijo.

Aunque no quiso dar una posición sobre la situación actual, sí recalcó que si no van todos los Países, él no acudirá, pero México tendrá representación con el Canciller Marcelo Ebrard.