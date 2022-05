El Presidente Andrés Manuel López Obrador encabezará la conferencia de prensa matutina desde Sinaloa cuando emprenda la gira de trabajo por la entidad, informó el Gobernador Rubén Rocha Moya en la “semanera” del lunes 23 de mayo.

“Se van a preparar condiciones para unos eventos que todavía no están precisos, no sabemos si será este fin de semana, la avanzada viene de Sonora porque ahí está en Sonora, van a estar aquí hoy seguramente ahora nos precisan, todavía no tenemos la precisión si es este fin de semana o el siguiente”, explicó el mandatario estatal.

Anteriormente Rocha Moya informó que el Presidente acudiría a Sinaloa para firmar el convenio que hará universal la pensión para personas con discapacidad, detalló que sería a finales del mes de mayo o principios de junio.