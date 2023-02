En Culiacán, políticos sinaloenses simpatizantes y representantes de los partidos Revolucionario Institucional, Acción Nacional y de la Revolución Democrática acudieron a la concentración en contra de las reformas al Instituto Nacional Electoral, bajo el movimiento “El INE no se toca”.

Paola Iveth Gárate Valenzuela, ex Diputada local por el PRI, criticó que la intención de las reformas al INE es deshacer la institución.

- Esas gorras son seguramente de meses atrás. Nosotros hicimos la invitación a ciudadanos, no hicimos la invitación a militantes de Movimiento Ciudadano.

- Se ha comentado que el evento no es partidista, es una de las consignas, pero ustedes acuden con los colores de Movimiento Ciudadano...

“Ahora que vemos que lo que buscan es destazar al INE, correr a la gente, poner en riesgo la propia democracia. Yo espero que no nada más Movimiento Ciudadano, sino que todas las organizaciones políticas y las asociaciones civiles, todo mundo nos debemos dejar de intereses personales de grupo y defender a nuestra autoridad electoral. Lo que vemos es que Morena y López Obrador se quieren agandallar al árbitro, y obviamente eso no los podemos permitir”, señaló Torres Félix.

“Los morenistas son unos bribones. Me extraña que estén atacando al INE, cuando el INE los llevó al poder con la democracia que ahora quieren quitar”.



Lazcano López sostuvo que la manifestación obedecía a un evento histórico.

“Estamos aquí apoyando al Instituto Nacional Electoral, es un momento histórico en México”, comentó.

En representación de sociedad civil estuvo presente Luis Armenta Picos, ex Consejero del INE.

“Hay una nutrida participación, esto es una lucha ciudadana, no es una lucha de partidos ni a favor de un candidato, ni siquiera en contra del partido en el poder. Es una lucha por las libertades que nos ha dado la posibilidad de que haya alternancia de forma pacífica”, reclamó.

“En 200 años no ha habido una alternancia en el poder de forma pacífica, siempre ha sido por las armas, hoy gracias una institución como el Instituto Nacional Electoral tenemos elecciones confiables, transparentes y limpias”.

Admitió que el INE necesita modificaciones, sin embargo las propuestas en las recientes reformas serían un retroceso democrático.

“El Instituto Nacional Electoral es perfectible, sin duda alguna, pero no en la forma en la que se está haciendo. Todas las reformas de nivel electoral siempre han venido por parte de la oposición, en esta ocasión no ha habido diálogo, no ha habido debate, eso es justamente nuestro reclamo”, comentó Luis Armenta Picos.

Agustín Olivera Jones, líder del grupo convocante Gobierno Ciudadano, consideró que la reforma al INE prepara el camino al grupo en el poder gubernamental para los comicios de 2024.

“Esto es un movimiento ciudadano, apoyado por algunos partidos de oposición, pero genuinamente ciudadano. Nosotros formamos parte de un grupo que se llama Gobierno Ciudadano, tenemos muchos años trabajando y estamos preocupados por el INE, prácticamente se va a desmembrar el INE y eso va a preocupar en las próxima elecciones del 2024, es muy importante que defendamos a través de la Suprema Corte de Justicia”, dijo Olivera Jones.