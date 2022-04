AMLO sí ha cumplido, pero no sé si va por buen camino: Cuauhtémoc Cárdenas

El ex múltiple candidato a la Presidencia de la República, Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, aseguró que sí ve que Andrés Manuel López Obrador ha cumplido muchas de las promesas que hizo desde que estaba como candidato a Presidente de México, sin embargo no pudo decir si va por buen rumbo.

En una conferencia con medios en Culiacán, Cárdenas Solórzano habló sobre varios tema política y actuales en el país, en la que resaltó su postura sobre el gobierno federal actual y las decisiones.

Muchas de las preguntas, el también ex Gobernador de Michoacán prefirió evadir y asegura que él, como muchos, es un simple expectador.

“Yo veo que está cumpliendo con lo que ofreció cuando era candidato, pues ayudas a ciertos sectores de la población, proyectos que anunció desde antes de llegar a la Presidencia, el aeropuerto, etcétera, etcétera, etcétera, yo veo que en ese sentido está cumpliendo, no podría decirte mucho más fuera del gobierno, yo no tengo nada qué ver con el gobierno”, expresó.

Después de la pregunta sobre la forma de gobernador de AMLO, a Cárdenas Solórzano le preguntaron sobre la situación de inseguridad en el país.

“Yo veo muy seria la situación de la seguridad por todo el país, me parece que tendría que estudiarse y revisarse lo que se está haciendo, y pues no seguir haciendo lo que se hizo en el pasado, porque no ha dado resultados, buscar otros caminos”, dijo.

Le recalcaron que si veía que el gobierno federal iba por buen camino en esta administración.

“Yo no sé decir si va por buen rumbo, yo veo muchos problemas todavía, veo un rezago en la economía que no crece; hoy se está dando un anuncio que crecerá por debajo de lo que se había previsto, yo creo que los problemas de seguridad siguen incrementándose, que la pobreza no disminuye, que no hay apoyos para sectores productivos, aquí en Sinaloa específicamente no hay apoyos para el campo, no hay apoyos para la pesca, ni técnicos ni económicos, no hay financiamiento suficiente”, expresó, “pero son cuestiones que se tendrían que abordar de manera seria”.

El ex candidato también habló sobre la intención del Presidente de “desaparecer” el Instituto Nacional Electoral.

“No conozco la iniciativa, no podía dar una opinión al respecto, a mí me parece que es importante que exista como existe actualmente una autoridad electoral independiente del Ejecutivo, es decir, del gobierno, me parece que más allá de adecuaciones que se pusieran hacer, que fuera necesario llevarse a cabo en la estructura misma o en las facultades de la autoridad electoral, creo que el que mantenga su autonomía respecto al gobierno y respecto a otras instituciones del estado, es importante”, recalcó.

“Yo espero que sigamos teniendo una autoridad electoral autónoma, llámese como se llame; la autonomía es fundamental para poder tener una autoridad electoral que resulte confiable para los ciudadanos y los partidos políticos”.