CULIACÁN._ El Ayuntamiento de Culiacán amplió hasta el 30 de noviembre la vigencia de los descuentos del Buen Fin 2026, con beneficios para la regularización de adeudos en impuestos municipales e infracciones de Tránsito.
Del 18 al 30 de noviembre, la ciudadanía podrá acceder al 100 por ciento de descuento en multas y recargos de los conceptos de Impuesto Predial, Impuesto Sobre Adquisición de Inmuebles (ISAI), Mercados y Vía Pública, Estacionamientos e Inmuvi.
Este beneficio estará disponible también en línea, con la opción de realizar pagos a meses sin intereses con tarjetas BBVA.
Por otra parte, se aplicará un 60 por ciento de descuento en multas de Tránsito y municipales. Para acceder a este beneficio, los pagos deberán realizarse en las cajas y módulos externos del Ayuntamiento, donde se podrá utilizar tarjeta de débito o crédito para pagar a meses sin intereses con tarjetas participantes de más de 22 bancos.
Los horarios de atención serán de lunes a viernes, de 08:00 a 15:00 horas, y los sábados, de 09:00 a 14:00 horas.