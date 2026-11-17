CULIACÁN._ El Ayuntamiento de Culiacán amplió hasta el 30 de noviembre la vigencia de los descuentos del Buen Fin 2026, con beneficios para la regularización de adeudos en impuestos municipales e infracciones de Tránsito.

Del 18 al 30 de noviembre, la ciudadanía podrá acceder al 100 por ciento de descuento en multas y recargos de los conceptos de Impuesto Predial, Impuesto Sobre Adquisición de Inmuebles (ISAI), Mercados y Vía Pública, Estacionamientos e Inmuvi.

Este beneficio estará disponible también en línea, con la opción de realizar pagos a meses sin intereses con tarjetas BBVA.

