Amplía Gobierno de Sinaloa el programa ‘Ponte al Corriente’; incluirá vehículos modelo 2022 y anteriores

El Gobierno de Sinaloa relanzará el programa “Ponte al Corriente” a partir del próximo 3 de agosto y ampliará su cobertura para incluir vehículos modelo 2022 y anteriores con adeudos fiscales, informó la Gobernadora Yeraldine Bonilla Valverde.

Explicó que el programa busca apoyar la economía de las familias sinaloenses al permitir que los propietarios de vehículos regularicen sus obligaciones vehiculares mediante un pago único de 6 mil pesos, independientemente del monto total que adeuden por conceptos fiscales.

“Este programa viene a beneficiar a todos los contribuyentes en el estado de Sinaloa que tienen algún vehículo que no está regularizado y que nosotros ponemos las facilidades para la ciudadanía. El modelo de vehículos se va a extender a 2022, también esto contribuye a más beneficiarios”, señaló.

Con esta modificación, el Ejecutivo estatal amplía el universo de contribuyentes que podrán acceder al estímulo fiscal, ya que anteriormente el beneficio estaba dirigido a modelos de años anteriores.

La medida permitirá que más propietarios eviten el pago de recargos y actualizaciones generadas por adeudos acumulados.

El programa contempla que los vehículos elegibles puedan quedar al corriente con un solo pago de 6 mil pesos, lo que representa un ahorro para quienes mantienen pendientes fiscales de mayor monto y les permitirá circular con su documentación vehicular regularizada.

Las autoridades estatales informaron que las personas interesadas podrán realizar el trámite a partir del 3 de agosto en las oficinas de Recaudación distribuidas en todo el Estado, donde recibirán información sobre los requisitos, o bien efectuar el procedimiento a través de la plataforma Ciudadano Digital.

El Gobierno del Estado señaló que la ampliación del programa forma parte de las acciones para facilitar el cumplimiento de las obligaciones fiscales de los contribuyentes y fortalecer la regularización del padrón vehicular en Sinaloa.