Ampliación del proyecto del malecón del río Culiacán mejorará la movilidad urbana: Gobernadora Yeraldine Bonilla

*La mandataria estatal dio a conocer que para octubre de este año quedará concluida esta obra de 5.3 kilómetros, y en marzo el puente sobre el Pedro Infante y el bulevar de conexión al nuevo malecón.

*Ambas obras forman parte del Plan Sinaloa para la Reactivación Económica y Social, financiadas con el crédito autorizado por el Congreso del Estado.

Culiacán, Sinaloa, a 12 de mayo de 2026.- Con la ampliación que se hizo al proyecto original del malecón del río Culiacán, margen izquierda, al interconectarlo con el inicio del bulevar Pedro Infante, a la altura del Congreso del Estado, se mejorará la movilidad urbana de la ciudad, en especial de esta última vialidad que tiene un aforo de 104 mil vehículos diariamente, informó la gobernadora Yeraldine Bonilla Valverde.

En conferencia de prensa, donde la mandataria estatal estuvo acompañada por el secretario de Obras Públicas, Raúl Montero Zamudio; por la alcaldesa de Culiacán, Ana Miriam Ramos Villarreal y por representantes de organismos de constructores y empresarios, se informó sobre las nuevas obras que se hacen sobre el bulevar Pedro Infante, para interconectar esta vialidad, a la altura de la presa derivadora de Conagua y del Congreso del Estado, con el malecón del río Culiacán, que inicia en la avenida Jorge Julián Chávez Castro y concluye en la Calzada de Las Torres, con una longitud de 5.3 kilómetros, trabajos que registran un avance del 60 por ciento.

Tanto la gobernadora Bonilla como el secretario Montero explicaron que el malecón quedará listo para el 11 de octubre de este año, en tanto que las obras adicionales, como son el puente Pedro Infante, de cuatro carriles, un malecón de 1.2 kilómetros que iniciará en la presa derivadora, pasando por detrás del Congreso del Estado hasta conectar con el nuevo malecón del río Culiacán a la altura del bulevar Jorge Julián Chavéz Castro, quedará concluido para marzo del próximo año.

De esta manera, en lugar de tener un nuevo malecón de 5.3 kilómetros, como estaba programado inicialmente, se contará con un malecón de 6.5 kilómetros, que vendrá a desfogar el tráfico que registra el bulevar Pedro Infante, así como otras importantes vialidades adyacentes, como el bulevar Rolando Arjona, y el bulevar Miguel Tamayo Espinosa de los Monteros.

La gobernadora Yeraldine Bonilla hizo un llamado a la ciudadanía de Culiacán para que tenga paciencia, pues al final se trata de obras que mejorarán el tráfico vehicular, la movilidad urbana de la ciudad, el desarrollo económico y la competitividad de la capital.

“Son obras que dan orden, modernidad y mayor capacidad de desarrollo a nuestra capital, pero también son obras con sentido social, pensadas para mejorar la calidad de la vida de las familias sinaloenses, al estar pensadas en las personas que sufren algún tipo de discapacidad”, dijo.

Al respecto, destacó que el andador peatonal del nuevo malecón contará con rampas para personas con discapacidad motriz, y guías podo táctiles para invidentes y débiles visuales.

“El malecón margen izquierda es una obra espectacular para Culiacán, que pocas veces se ha visto que un gobierno trabaje con este tipo de infraestructuras en beneficio para los sinaloenses. Este gobierno siempre ha trabajado en ese sentido, un sentido humanista en favor de las y los sinaloenses”, reiteró.

Por su parte, el secretario de Obras, Raúl Montero Zamudio, coincidió en que el malecón del río Culiacán, margen izquierda, es la obra más relevante en la historia reciente del estado, con la cual dio inicio en abril del año pasado el Plan Sinaloa para la Reactivación Económica y Social, que es financiado mediante un crédito autorizado por el Congreso del Estado.

Precisamente, durante la conferencia de prensa, intervino el presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, diputado Rodolfo Valenzuela Sánchez, quien se dijo complacido de ver que Sinaloa no se detiene y que avanza con este tipo de obras contempladas en crédito que autorizaron.

“Estas obras son parte del Plan Sinaloa, esto significa que Sinaloa no se detiene, Sinaloa está avanzando con este tipo de obras que vienen a dar en el mero punto, donde se confluye una gran cantidad de tráfico, más de 100 mil vehículos”, dijo.

El legislador consideró que el Plan Sinaloa está funcionando, con obras que se construyen por todo el estado, no solamente aquí en Culiacán, que representan acciones que traen un beneficio importante para Sinaloa.

A su vez, la presidenta municipal de Culiacán, Ana Miriam Ramos Villarreal, dijo que este proyecto tiene un impacto relevante para la ciudad, porque no solamente fortalece la conectividad y contribuye a una movilidad más ágil y segura, sino que también incorpora infraestructura con visión social, urbana, con espacios incluyentes, espacios verdes y accesibilidad para personas con alguna discapacidad.

“Gobernadora, gracias por su respaldo, y por seguir impulsando obras con sentido social que fortalecen el desarrollo de Culiacán; tenga la certeza que seguiremos trabajando cordialmente para continuar construyendo una capital de bienestar, con mayor conectividad, inclusión, calidad de vida para todas y todos”, agradeció.

La gobernadora Yeraldine Bonilla también se hizo acompañar para esta presentación por el presidente del CODESIN, Héctor Ley Pineda; por la presidenta de la CMIC, Kenia Yudith Castro; por la directora del IMPLAN Culiacán, Simei Jezabel Cebreros Raygoza; por el presidente de la AMIC, Miguel Ángel Villalón Quintero; y por el director del Organismo de Cuenca de la Conagua, Alberto Gutiérrez Iribe.