Amplían a 7 meses el subsidio de energía eléctrica en Sinaloa a partir de 2027

Actualmente, el subsidio a la energía eléctrica abarca en Sinaloa desde mayo hasta el mes de octubre, cubriendo de manera histórica los períodos más calurosos en el estado.

La Gobernadora Graciela Domínguez Nava anunció en redes sociales que se logró ante la Comisión Federal de Electricidad poner en marcha un mes adicional en el subsidio de la energía eléctrica.

Sin embargo, desde la actual administración estatal se habían anunciado gestiones para elevar el subsidio a siete meses, bajo el argumento de que el aumento en las temperaturas del estado requerían atención extraordinaria.

“Les comparto que el subsidio de verano se aumenta a siete meses, se incluye abril a partir del 2027”, anunció la Gobernadora mediante un video.

La Mandataria estatal señaló que la gestión se concretó tras reuniones con la Secretaría de Hacienda, la Secretaría de Energía y autoridades de la Comisión Federal de Electricidad.