Amplían hasta el 28 de noviembre los descuentos de ‘Ponte al Corriente’; se han beneficiado 100 mil contribuyentes

El programa de descuentos “Ponte al Corriente”, orientado a propietarios de vehículos con modelos 2018 o anteriores que mantienen adeudos de dos años o más, permanecerá vigente hasta el 28 de noviembre, informó el Gobernador Rubén Rocha Moya en su conferencia La Semanera.

Hizo un llamado a los contribuyentes para aprovechar la prórroga, al señalar que, aunque se tomarán en cuenta las fechas en las que se pagan aguinaldos, es importante que los ciudadanos culminen sus trámites dentro del periodo anunciado.

“Cada persona sabe lo que hace con sus recursos, pero pueden tener oportunidad para hacerlo, hay que pensarlo, porque el 28 de noviembre es lo que tenemos ahorita, porque cada vez que abrimos un espacio, lo acordamos, lo decretamos y lo publicamos en el Diario Oficial”, señaló.

Acompañado por el director del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Sinaloa, José Carlos Cárdenas Mellado, Rocha Moya destacó que la extensión ocurre después de una respuesta positiva durante el Buen Fin, con cifras que superaron las expectativas.

Cárdenas Mellado detalló que, hasta el corte del domingo, el programa había alcanzado a 101 mil 125 contribuyentes, generando 132 millones de pesos en recaudación y 196 millones de pesos en ahorros otorgados.

En lo que corresponde específicamente a esta segunda fase de “Ponte al Corriente”, se contabilizan 5 mil 413 beneficiados, con 133 millones de pesos en descuentos y 32.4 millones de pesos recaudados.

Las autoridades estatales reiteraron que el objetivo es que se regularicen los adeudos vehiculares y reduzcan la carga económica que representan.