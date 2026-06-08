Amplían plazo para actualización de datos de productores agrícolas en Sinaloa

Los productores agrícolas que forman parte de sociedades o personas morales tendrán una semana más para actualizar su información ante las juntas locales de sanidad vegetal, luego de que la Secretaría de Agricultura y Ganadería de Sinaloa extendiera el plazo para realizar este trámite.

El secretario de Agricultura y Ganadería, Ismael Bello Esquivel, informó que la fecha límite se recorrió hasta el próximo 17 de junio, con el propósito de que ningún productor quede fuera de los registros que utiliza la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) para la entrega de apoyos económicos extraordinarios.

Explicó que la actualización permitirá vincular correctamente a cada productor con sus permisos de siembra y demás registros oficiales, información que posteriormente es utilizada por la Federación para integrar los padrones de beneficiarios de distintos programas.

El funcionario señaló que esta medida está dirigida específicamente a los socios de personas morales constituidas como agrícolas, sin importar el cultivo que produzcan o incluso si durante el ciclo actual no realizaron pagos ante las juntas de sanidad vegetal.

Indicó que el objetivo es contar con una base de datos actualizada y completa, lo que facilitará la operación de futuros programas de apoyo para el sector agrícola sinaloense y agilizará la dispersión de recursos cuando éstos sean autorizados.

Para realizar el trámite, los productores deberán presentar el acta constitutiva de la persona moral donde aparezcan los socios a registrar. En caso de que se hayan incorporado nuevos integrantes mediante actas de asamblea, también deberán presentarlas.

Asimismo, será necesario entregar la CURP actualizada del representante legal y la de cada uno de los socios que formen parte de la organización agrícola.