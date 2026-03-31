Amplían plazo para pago de refrendo vehicular en Sinaloa

El Gobierno de Sinaloa autorizó extender el plazo para el pago de la calcomanía o refrendo vehicular 2026 hasta el próximo 15 de abril.

La directora de Recaudación del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Sinaloa, Silvia Karina Gutiérrez Dautt, informó que esta medida permitirá a más contribuyentes ponerse al corriente sin recargos adicionales, aprovechando además los programas de descuentos vigentes.

Entre los beneficios que continúan activos destaca la reducción del 55 por ciento en el monto principal para vehículos modelo 2011 y anteriores, aplicable a todos los adeudos acumulados. Asimismo, se mantiene un descuento del 33 por ciento para motocicletas del mismo año y anteriores.

De igual forma, sigue disponible el programa “Ponte al Corriente”, dirigido a propietarios de vehículos modelo 2018 y anteriores con adeudos de hasta 40 mil pesos, quienes podrán liquidar su situación mediante un pago único de seis mil pesos, que incluye tanto el refrendo como el canje de placas.

Las autoridades estatales hicieron un llamado a la ciudadanía a aprovechar estas facilidades para regularizar su situación vehicular, incluyendo unidades de transporte público.

En el contexto del periodo vacacional de Semana Santa, se informó que las oficinas de recaudación ubicadas en las unidades administrativas y USE brindarán atención únicamente el miércoles 1 de abril, en un horario de 8:00 a 13:00 horas. El resto de los módulos y colecturías permanecerán cerrados.

Del jueves 2 al domingo 5 de abril, los contribuyentes podrán realizar sus trámites en línea a través del portal oficial del Gobierno del Estado.