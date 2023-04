“Es algo que me relaja, dicen que si te dedicas a lo que te gusta nunca vas a volver a trabajar, me gusta”, dice.

“Me puse a dar clases de pintura, de plastilina, así empecé incrementando las actividades y después las mismas mamás fueron las que me empezaron a decir que si yo podía ir a la fiesta de los niños, así empezó ese negocio AnaCecy Arte, llevábamos pintura en bastidores, vitrales, cerámica, plastilina, escultura, cosas que fueran diferente a lo tradicional”, recordó.

“Nos íbamos a regresar solo por la operación pero empieza la pandemia, se muere el doctor que la iba a operar y ya se atrasó todo, nos quedamos aquí y mis hijos entraron al colegios, todo lo que tenía allá ya lo dejé”, relató.

Al llegar a su ciudad natal después de 25 años viviendo en la capital de Jalisco, Ana Cecy buscó un punto donde brindar espacios para que los niños y jóvenes de Culiacán desenvolvieran sus habilidades artísticas, pero fue más complicado que la primera vez.

“Empecé en un parquecito en Las Quintas, pero la gente no está acostumbrada a ir al parque, después empecé en la Chapultepec y tampoco va la gente, como que yo no ubicaba los espacios y ya después me vine para acá (Parque Las Riberas)”, explicó.

A diferencia de la cultura jalisquense, Ana Cecy se percató que en Culiacán el arte es poco apreciado por lo que tuvo que reducir las actividades que ofrecía en su negocio a solo pintar en papel.

“Sí notas mucho la diferencia porque cuando hacen las piñatas (en Culiacán) es para que se entretengan los niños, es para que se entretengan y no molesten a las mamás y ahí en Guadalajara lo que querían era que se llevaran algo interesante a su casa, porque eran fiestas de arte así me contrataban a mí”.

“A lo mejor porque el precio es un poco más elevado entonces les costaba más trabajo pagar eso aunque se les hiciera bonito pero preferían solo pintar en papel, por eso me quedé con esto pero ya tengo que dar ese giro para empezar a meter cosas nuevas”, añadió.