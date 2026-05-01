$!Ana Miriam Ramos rinde protesta como Alcaldesa sustituta de Culiacán

CULIACÁN._ Ana Miriam Ramos Villarreal rindió protesta como Alcaldesa sustituta de Culiacán, luego de que Juan de Dios Gámez Mendívil solicitó licencia temporal para separarse del cargo, mientras se llevan a cabo investigaciones en su contra tras acusaciones de Estados Unidos.
En sesión de Cabildo este viernes, el Secretario del Ayuntamiento, Ernesto Peñuelas, le tomó protesta a quien a partir de ahora estará al frente del Gobierno municipal.
Ramos Villarreal informó que su gestión será temporal, ya que permanecerá en el cargo únicamente mientras Gámez Mendívil se reincorpora, tras concluir el periodo de licencia.
La funcionaria se desempeñaba previamente como Síndica Procuradora en Culiacán y ahora asumirá la responsabilidad de encabezar el Ayuntamiento durante el tiempo que duren las investigaciones relacionadas con los señalamientos que vinculan a Gamez Mendívil con presuntos nexos con el narcotráfico.