$!Ana Miriam Ramos rinde protesta como Alcaldesa sustituta de Culiacán

CULIACÁN._ Ana Miriam Ramos Villarreal rindió protesta como Alcaldesa sustituta de Culiacán, luego de que Juan de Dios Gámez Mendívil solicitó licencia temporal para separarse del cargo, mientras se llevan a cabo investigaciones en su contra tras acusaciones de Estados Unidos.

En sesión de Cabildo este viernes, el Secretario del Ayuntamiento, Ernesto Peñuelas, le tomó protesta a quien a partir de ahora estará al frente del Gobierno municipal.