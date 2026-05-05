Analiza Fiscalía de Sinaloa separar a Vicefiscal Dámaso Castro tras acusaciones de EU

La Fiscalía General del Estado analiza la posible separación de su Vicefiscal Dámaso Castro Zaavedra mientras continúan las investigaciones en su contra.

La Fiscal Claudia Zulema Sánchez Kondo indicó que hasta el momento no hay una decisión tomada sobre su permanencia.

Sin embargo, confirmó que internamente se valora apartarlo del cargo.

Explicó que esto sería para evitar cualquier afectación al debido proceso.

“Él ahorita continúa activo, sin embargo, pues se analiza la posibilidad de una separación en lo que la investigación continúe su curso para atender el debido proceso”, señaló.

Sobre las acusaciones, reiteró que se debe respetar la presunción de inocencia.

Añadió que la investigación sigue en curso y estarán atentos a su desarrollo.

“Hay un principio de la presunción de inocencia para todas las personas. Hasta este momento la investigación está en su curso y estamos atentos a lo que se resuelve”.