Analiza MC interponer denuncia contra Imelda Castro por actos anticipados de campaña

Movimiento Ciudadano en Sinaloa, analiza interponer denuncia ante el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa contra la Senadora de Morena, Imelda Castro Castro, por presuntos actos anticipados de campaña, señaló su coordinador estatal, Sergio Torres Félix.

Aseguró que él ya entregó fotografías y documentos al área jurídica del partido.

“Lo más probable es que también vayamos a interponer una denuncia para dejar antecedentes”.

En ese sentido, respaldó la queja formal presentada por el PAN en Sinaloa, encabezado por su dirigente estatal Wendy Barajas Cortés, el pasado 12 de noviembre, contra Castro Castro por presuntos actos anticipados de precampaña, campaña, promoción personalizada y uso indebido de recursos públicos.

El PAN indicó que contabilizó 127 eventos, respaldados con 444 fotografías y 21 videos, que, afirma, acreditan promoción política anticipada. También cuestionó si los recursos utilizados provienen del erario o de aportaciones particulares.

Durante una entrevista, Torres sostuvo que las evidencias sobre actividad proselitista de la legisladora están a la vista, e hizo un llamado al IEES para que realice una investigación “seria y profunda”.

“Nosotros nos vamos a sumar a lo que ya está. Nosotros fuimos los primeros en denunciarlos públicamente porque la gente nos decía y porque puede uno andar en su carro y a donde voltees hay una barda... [donde] está la presencia de la Senadora”, mencionó Torres Félix.

“Falta mucho para las elecciones y no podemos gastar nuestra energía,los tiempos para atender proyectos personales... Lo importante es que se suspenda este proselitismo y que el IEES ponga un alto, que deje constancia de que nadie está por encima de la ley, aunque sea senadora de la República”, apuntó.

Cuestionó que, en medio de la situación de violencia y crisis social que vive el estado, Castro priorice un proyecto personal por encima de los problemas de la ciudadanía.

“Es una falta de respeto sobre todo a Sinaloa a quien pueda estar pensando ahorita en un proyecto personal cuando todos los días matan gente, levantan gente, queman casas, hay pérdida de empleos. No hay apoyo para los sectores primarios y ella todo eso parece que no lo ve”, señaló.

“Lanzo una pregunta al aire a todos los sinaloenses: que me digan qué acción ha hecho la senadora Imelda Castro en favor de Sinaloa o en favor de su municipio o comunidad. Ninguna, lamentablemente... Se dejan ir con el canto de las sirenas y andan adelantadas en materia electoral, tratando de disfrazar su ilegalidad”, expresó.

Torres calificó el trabajo legislativo de la Senadora como “muy gris” y acusó que el gasto en bardas y promoción política “no sirve en nada a las familias sinaloenses”.

“Le ha costado bastantes millones, la Senadora, al erario público y resultados no vemos... Donde volteamos vemos una casa incendiada y a un ladito una leyenda de la senadora. Yo quisiera verla tocando puertas, alzando la voz, siendo empática con la gente que está viviendo tantos problemas en Sinaloa”, dijo.

El legislador pidió a Morena “demostrar que es un partido democrático” e iniciar también una investigación interna, pues la propia senadora estaría violando estatutos de ese partido.

“Yo creo que este es un buen momento para que Morena demuestre que es un partido, como se dice democrático y de avanzada y que inicien una investigación interna para que tomen cartas en el asunto”.