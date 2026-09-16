Analizan acciones de alerta de género ante asesinatos de mujeres en Sinaloa

Ante los asesinatos de mujeres registrados en Sinaloa, la Gobernadora Graciela Domínguez Nava señaló que la Secretaría de las Mujeres y la Fiscalía General del Estado mantienen un trabajo permanente para atender la violencia contra las mujeres.

Cuestionada sobre la solicitud para activar la Alerta de Violencia de Género, señaló que estarán atentos a los planteamientos que se presenten en la Mesa de Seguridad para determinar las acciones a seguir.

“Ha habido en estos días un trabajo permanente entre la Secretaría de la Mujer y la Fiscalía. Estaremos muy atentos a lo que ellos nos puedan presentar en la mesa de seguridad, si esa es la ruta, así será”, declaró.

Domínguez Nava reconoció que los asesinatos de mujeres son una preocupación para su Gobierno y afirmó que esta problemática se revisa de manera permanente dentro de las reuniones de seguridad.

“Particularmente nos preocupa los feminicidios que se han venido presentando”, afirmó.

La declaración ocurre mientras el Gobierno estatal mantiene atención especial en Escuinapa, municipio donde recientemente fue asesinada una maestra y que, de acuerdo con la propia Gobernadora, forma parte de los puntos que serán atendidos estratégicamente dentro del reforzamiento de seguridad en el sur de Sinaloa.

Domínguez Nava expresó su solidaridad con los familiares de la maestra asesinada y con las personas que han sido afectadas directa o indirectamente por la violencia en ese municipio.

La Gobernadora sostuvo que la seguridad continúa siendo la principal prioridad de su administración y que se mantiene la coordinación con el Gobierno federal para atender los municipios donde se ha registrado una mayor incidencia de homicidios.



Alerta de género lleva nueve años vigente en Sinaloa

La Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres no se encuentra desactivada en Sinaloa.

La Secretaría de Gobernación, a través de la Conavim, emitió la declaratoria el 31 de marzo de 2017 para los municipios de Ahome, Culiacán, Guasave, Mazatlán y Navolato.

La AVGM es un mecanismo de emergencia que establece acciones de seguridad, prevención y justicia para enfrentar y erradicar la violencia feminicida y garantizar a las mujeres una vida libre de violencia.

Entre las medidas contempladas para Sinaloa están la prevención y vigilancia, atención a víctimas, órdenes de protección, capacitación de servidores públicos y acciones especializadas para investigar feminicidios y homicidios dolosos de mujeres.

A nueve años de la declaratoria, el mecanismo continúa bajo seguimiento institucional. En mayo de 2026 se realizó la XXVI sesión ordinaria del Grupo Interinstitucional y Multidisciplinario encargado de evaluar las acciones relacionadas con la alerta en Sinaloa.

Las declaraciones de la Gobernadora se dan en un contexto en el que la alerta ya existe y continúa vigente, mientras autoridades estatales y federales revisan las acciones implementadas frente a la violencia contra las mujeres.

Con cierre al 15 de septiembre, en Sinaloa han sido asesinadas 96 mujeres entre homicidio y feminicidios, en lo que va del 2026.

Las agresiones contra mujeres, que han privado de la vida a 96, ocurren en medio de una crisis de seguridad presente en el estado desde septiembre de 2024.