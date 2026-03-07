Analizan adelantar revocación de mandato de Claudia Sheinbaum a 2027

CULIACÁN._ En el Congreso de la Unión se analiza la posibilidad de adelantar la consulta de revocación de mandato de la Presidenta Claudia Sheinbaum para 2027, informó Alfonso Ramírez Cuéllar.

Durante su encuentro en Culiacán, el Diputado federal y vicecoordinador de la bancada de Morena explicó que actualmente el ejercicio está programado para marzo de 2028, pero se revisa si podría realizarse antes.

“Estaremos revisando la Constitución para ver si es posible que la revocación de mandato que está programada para marzo de 2028 se adelanta para el primer domingo de junio de 2027”, dijo.

De concretarse, el proceso coincidiría con la jornada electoral de 2027, cuando en varias entidades del País se renovarán gubernaturas, congresos locales y ayuntamientos.

Ramírez Cuéllar señaló que la intención es que la Mandataria aparezca en la boleta para que la ciudadanía decida si continúa o no en el cargo.

“Que esté en la boleta para que si la mayoría dice que debe retirarse, cumpla con el compromiso que hizo el 1 de octubre de 2024”, explicó.

El Diputado federal recordó que el mecanismo forma parte de la rendición de cuentas del Gobierno federal.

“Este sistema de revocación de mandato es el mejor ejemplo de la rendición de cuentas”.

Añadió que, en caso de adelantarse el proceso, se buscaría impulsar un movimiento nacional para respaldar a la presidenta.

“Podríamos levantar un gran movimiento por la ratificación del mandato de nuestra Presidenta”, señaló.

El Diputado sostuvo que, de acuerdo con encuestas, el Gobierno federal mantiene altos niveles de aprobación.

“Ocho de cada 10 mexicanos y mexicanas, 8 de cada 10 sinaloenses dicen que la doctora Claudia va muy bien. Tiene todo nuestro respaldo”, expresó.