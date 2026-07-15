Analizan reubicar el reloj floral de Culiacán cerca de La Lomita

El reloj floral, retirado de las inmediaciones del Congreso del Estado, podría ser reubicado en la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe, conocida popularmente como ‘La Lomita’, señaló la Presidenta Municipal interina de Culaicán, Ana Miriam Ramos Villarreal.

Informó que el tema ya fue abordado con la Secretaria de Obras Públicas y Servicios Públicos del municipio, María del Carmen Morales Donada y explicó que la misma empresa que retiró el reloj será la encargada de colocarlo nuevamente.

Sin embargo, dijo que antes deberán sostener reuniones con el Gobierno del Estado para acordar la ubicación definitiva.

“Mayormente la participación ciudadana nos ha comentado que les gustaría verlo cerca de La Lomita en donde están las fuentes, nada más que todo esto pues también no es nada más llegar y colocarlo, también requiere de ciertos trabajos que son los que comento que hay que reunirse con Gobierno del Estado”, apuntó.

El pasado mes de abril el reloj floral ubicado en las inmediaciones del Congreso el Estado fue retirado debido a la construcción del nuevo puente elevado sobre el Malecón Margen Izquierdo en el bulevar Pedro Infante.

La obra ornamental tuvo un costo de 290 mil pesos y fue inaugurada en 2023 por el ahora Gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya, y el ahora Alcalde de Culiacán con licencia, Juan de Dios Gámez Mendívil, como parte de un proyecto presentado como una apuesta para embellecer la ciudad y convertirlo en un atractivo turístico.