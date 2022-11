Analizar la pobreza con perspectiva de género y crear políticas sociales, dicen especialistas en foro

Crear políticas sociales y analizar el tema de la pobreza y desigualdad con perspectiva de género proponen especialistas y funcionarios en el foro “Sinaloa, retos y futuro de una sociedad cambiante” organizado por El Colegio de Sinaloa.

Manuel Ángel Rodríguez Edeza, Coordinador de Doctorado en Gobiernos Locales y Desarrollo Regional de la Universidad Autónoma de Occidente, explicó que es necesario que los gobiernos se enfoquen en crear políticas sociales, no programas sociales, pues en 40 años, éstos no han logrado reducir los índices de pobreza y desigualdad en México.

“Durante los últimos 40 años ha habido una infinidad de programas sociales para combatir la pobreza y ésta continua y en más de algunos casos ha aumentado, porque ha habido programas sociales, pero no ha habido políticas sociales”, indicó Rodríguez Edeza.

A diferencia de los programas sociales como la entrega de becas o apoyos económicos para madres solteras, personas con discapacidad, adultos mayores o grupos indígenas, las políticas sociales tienen el objetivo de resolver el problema desde la raíz.

“Una cosa son los programas y otras cosas son las políticas públicas, ciertamente las políticas públicas se van a traducir en programas en proyectos en acciones, pero no todos los programas todos los proyectos o todas las acciones son políticas públicas. Una política pública tiene que resolver o intentar resolver un problema desde las causas”, señaló el académico.

Las políticas públicas surgen de la evaluación y estudio de un problema, se implementan a través de programas o proyectos, se analizan, se evalúan, se les da seguimiento y se perfeccionan, a diferencia de los programas sociales que no miden el impacto en la sociedad y por ende, no se sabe en qué medida benefician o ayudan a solucionar el problema.

La titular de la Secretaría de las Mujeres, María Teresa Guerra Ochoa señaló que es primordial contemplar la perspectiva de género en los estudios y análisis sobre la pobreza y desigualdad, pues son mayoritariamente las mujeres quienes sufren de discriminación laboral y salarial, que se traduce a pobreza y desigualdad de género.

“Sí queremos transformar a México y si queremos ser realmente innovadores y comprometidos la visión de género no debe seguirse omitiendo porque no vamos a erradicar la desigualdad si dejamos de ver que las mujeres no por voluntad, sino por decisión política durante décadas se quedaron pasos atrás”.

“Por eso yo digo la pobreza la desigualdad tiene rostro de mujer y les convocó a que nos comprometemos a erradicar esa desigualdad y esa pobreza porque eso también es violencia”, concluyó.