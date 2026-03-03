$!Analizará Suprema Corte supuesto ‘error’ del Congreso de Sinaloa que podría regresar a Vargas Landeros al cargo

La Suprema Corte de Justicia de la Nación aplazó este martes la discusión sobre la posible reinstalación de Gerardo Octavio Vargas Landeros como presidente municipal de Ahome.
El proyecto que se analizará propone devolverle el cargo por un error cometido por el Congreso de Sinaloa durante el juicio de procedencia en mayo de 2025.
El asunto estaba listado para resolverse en sesión del Pleno, pero al inicio de la jornada el secretario general de acuerdos, Daniel Álvarez Toledo, informó que la controversia constitucional 206/2025 quedaba en lista.
La controversia fue promovida por Vargas Landeros contra el Acuerdo 80, aprobado el 2 de mayo de 2025 por el Congreso del Estado, mediante el cual fue desaforado y separado de manera inmediata del cargo para que la Fiscalía General del Estado procediera penalmente en su contra.
Las acusaciones están relacionadas con la contratación del arrendamiento de 135 patrullas por 161 millones de pesos y de una consultora por 33 millones de pesos para realizar trámites ante el SAT.
El proyecto de sentencia fue elaborado por el ministro Arístides Rodrigo Guerrero García.
En él se propone declarar inválido el Acuerdo 80 al considerar que el Congreso no convocó al Ayuntamiento de Ahome como órgano colegiado para que participara en la sesión donde se aprobó el desafuero.
De acuerdo con el análisis, la entonces presidenta de la Mesa Directiva del Congreso, Yeraldine Bonilla Valverde, hoy Secretaria General de Gobierno, emitió un oficio para citar a Vargas Landeros, pero únicamente para que defendiera sus intereses individuales.
El proyecto sostiene que debió convocarse también al Ayuntamiento como institución, ya que la decisión impactaba directamente en su integración y en la autonomía municipal protegida por la Constitución. Al no hacerlo, el procedimiento resultaría inválido.
“De las constancias que existen en el expediente, este Tribunal Pleno advierte que el Ayuntamiento de Ahome, Sinaloa, en su carácter de órgano colegiado, no fue notificado del procedimiento de declaración de procedencia en contra del Presidente Municipal; y, por tanto, se le privó de la oportunidad de una defensa oportuna y adecuada respecto de una medida que tenía incidencia directa en su integración al alterar el mandato conferido por la ciudadanía”,
Como consecuencia, propone que Vargas Landeros sea restituido en el cargo de presidente municipal de Ahome.
De aprobarse por mayoría, la Corte ordenaría al Congreso de Sinaloa realizar los actos necesarios para garantizar su regreso, además de vincular al Ayuntamiento y al Poder Ejecutivo estatal para asegurar el cumplimiento de la sentencia.
El proyecto también precisa que la resolución no tendría efectos retroactivos, por lo que las actuaciones realizadas por el alcalde sustituto no serían anuladas.
La discusión quedó pendiente y será retomada en próximas sesiones del Pleno, donde se definirá si el alcalde regresa o no por mandato de la Suprema Corte.