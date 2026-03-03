$!Analizará Suprema Corte supuesto ‘error’ del Congreso de Sinaloa que podría regresar a Vargas Landeros al cargo

La Suprema Corte de Justicia de la Nación aplazó este martes la discusión sobre la posible reinstalación de Gerardo Octavio Vargas Landeros como presidente municipal de Ahome.

El proyecto que se analizará propone devolverle el cargo por un error cometido por el Congreso de Sinaloa durante el juicio de procedencia en mayo de 2025.

El asunto estaba listado para resolverse en sesión del Pleno, pero al inicio de la jornada el secretario general de acuerdos, Daniel Álvarez Toledo, informó que la controversia constitucional 206/2025 quedaba en lista.

La controversia fue promovida por Vargas Landeros contra el Acuerdo 80, aprobado el 2 de mayo de 2025 por el Congreso del Estado, mediante el cual fue desaforado y separado de manera inmediata del cargo para que la Fiscalía General del Estado procediera penalmente en su contra.

Las acusaciones están relacionadas con la contratación del arrendamiento de 135 patrullas por 161 millones de pesos y de una consultora por 33 millones de pesos para realizar trámites ante el SAT.