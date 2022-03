Analizará Turismo estatal la propuesta de playa nudista en Navolato

Luego de que Serapio Vargas, Diputado Local de Morena propusiera hacer una playa nudista en Navolato, María del Rosario Torres Noriega, titular de la Secretaría de Turismo del Gobierno del Estado dijo que analizaría la idea.

En su cuenta de facebook el Legislador morenista sostuvo que buscaría abrir una playa llamada ‘Playa de los Bichis’, que tendría tres áreas, una para la comunidad LGBT, otra para adultos mayores y una más para el público en general.

Ante esta idea, la titular de la Secretaría de Turismo dijo que ya platicó con el agricultor, pero buscarán en los próximos días analizar bien el proyecto.

“Yo ya tuve contacto con el Diputado, Serapio, ya platicamos sobre el tema, no es una ocurrencia, ya me di cuenta que sí lo trae como un proyecto, y obviamente quedamos en que nos íbamos a sentar para que me lo platique de una manera más formal e ir a visitar el lugar que él está planteando”, indicó.

La funcionaria del Gobierno del Estado reconoció que no es una tarea fácil, sobre todo por la cultura que hay en Sinaloa, además de tener que reformar el Bando de Buen Gobierno de Navolato, pero se analizará.

“Aquí les corresponde a las autoridades locales de Navolato, tienen que ver con el tema del bando de policía, y muchos temas que hay alrededor, porque la cultura de nosotros pues es diferente, pero bueno, hay que recordar que aquí en México hay varias playas nudistas, o seminudistas y el turismo se está reinventando y pues vamos a analizarlo por supuesto”, señaló.

¿Está Sinaloa preparado para una playa nudista?

“No te voy a poder responder esa pregunta porque tenemos que hacer un diagnóstico definitivamente, sobre todo en aquella zona, el turista que llegue a lo mejor no es de Sinaloa, viene de otros lados, por supuesto, el turista que busca una playa nudista, estaríamos checando ese dato”.