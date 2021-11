Ángel Santos llega cada temporada a Culiacán con más de 5 mil Nochebuenas

En el parque revolución, sobre el bulevar General Gabriel Leyva Solano, se encuentra un pequeño invernadero, de no más de 15 metros cuadrados, donde ofrece sus plantas de Nochebuena en macetas, listas para llenar del espíritu navideño cualquier rincón.

Desde hace ocho años Ángel Santos viene a Culiacán con más de cinco mil plantas que vende en los meses de noviembre y diciembre.

“Nosotros traemos unas 5 o 6 mil plantas, cada semana me traen mil plantas, no las puedo traer todas de una por el espacio, a cómo se van vendiendo me traen más”, indicó.

La producción de nochebuena ocupa el quinto lugar a nivel nacional, es nativa de México y es considerada la planta ornamental más vendida en el mundo, la más comercial es la roja, pero también se venden blancas, jaspeadas, rosas, salmón y naranja.

Ángel Santos explica amablemente los cuidados de la planta a cada cliente que se acerca a preguntar, y comenta que en cada planta se va un cachito de él, pues está presente en todo el proceso del cultivo, desde que se siembra y nace hasta que se entrega en las manos del cliente.

“Los cuidados son sencillos, nada más con que esté en la sombra, el riego es cada tercer día, que no esté en el sol porque la flor se quema con el sol de aquí, porque el sol de aquí es más fuerte”, explica.

“En floración duran hasta febrero, pero con los cuidados adecuados puede durar todo el año, para ello se recomienda plantarla en jardín para que la raíz crezca más y más rápido, a diferencia de la maceta, donde retienen mucha humedad y eso impide su crecimiento”, agregó.

Ángel recuerda que las cosas han cambiado mucho desde la primera vez que llegó a Culiacán, antes las plantas que vendían en 50 pesos, ahora cuestan 80 pesos, sin embargo, cuenta con clientes fieles que cada año lo esperan para adquirir las tradicionales plantas decembrinas.

Además de nochebuenas, también trae a la venta rosales, amalias, camelias, pinos, flores, plantas de sombra, bonsais, helechos, cactus suculentas.