$!Ángela María Flores representará a México en la Olimpiada Europea Femenil de Matemáticas 2025

En ese sentido, Ángela María agradeció el apoyo que le ha brindado la UAS desde que forma parte de su comunidad estudiantil; a sus padres; a sus maestros de clase y al director de la preparatoria, Saúl Sosa Espinoza, por impulsarla a cumplir sus sueños.

“La UAS ha sido parte esencial de mi trayectoria porque es una institución que me ha dado mucho apoyo, sobre todo, en el que yo persiga mis sueños. Sé que es difícil para la universidad el conseguir entrenadores como los hay a nivel nacional porque es muy distinto, aunque yo he recibido mucho apoyo y ha sido mi principal pilar la Facultad de Ciencias Físico Matemáticas de aquí de la UAS porque tanto la doctora Lupita Russell como Celomid fueron mis primeras entrenadoras y fueron las que me apoyaron y me siguen apoyando hasta el día de hoy”, expresó.

Por su parte, el director Saúl Sosa Espinoza se mostró orgulloso de que alumnas de nivel bachillerato, como Ángela María, destaquen en el ámbito académico y pongan en alto el nombre de la UAS, y se comprometió a seguir consolidando proyectos educativos como este, de la mano de la Dirección General de Escuelas Preparatorias y de la administración central encabezada por el Rector Jesús Madueña Molina.

“En el caso de Ángela nuestro aporte ha sido impulsarla, fomentarla, aportarle las condiciones para que siga asistiendo y participando en entrenamientos nacionales, y en estas participaciones que tiene que estar concentrada en diferentes puntos del País; y ahora el que vaya a estar en Europa, en el país de Kosovo, ha permitido que nosotros en estrecha relación con la Dirección General de Escuelas Preparatorias y con rectoría de la mano del doctor Jesús Madueña Molina, estemos apoyando a figuras de talla internacional volando por el mundo águilas como Ángela María Flores Ruiz”, concluyó.