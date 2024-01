El anillo periférico de Culiacán que el Gobierno de Sinaloa realizaría este año deberá aplazarse pues deberá invertir al interior de las ciudades.

”El anillo se va a esperar. He tomado la decisión de invertir en la ciudad”, dijo.

”El periférico espero yo que si llega a ganar Claudia me cumpla lo que me dijo, que ella me iba a dar dinero para hacerlo. Y en tres años lo podemos hacer bien”.

Señaló que deberá atender la zona de Valle Alto y Villas del Río para crear una salida en esa zona. También se continuará con la extensión del malecón en la zona Tres Ríos, que será conectado con el sector Santa Fe.

El proyecto del anillo periférico fue ideado en la administración del Gobernador Rubén Rocha Moya y se han generado reuniones con el Gobierno Federal para gestionar recursos.

En noviembre de 2024, el Gobernador Rubén Rocha Moya señaló que el proyecto podría iniciarse en marzo de este año .

La primera parte de la obra comprende desde la carretera La Costera hasta la México 15, lo que requiere un presupuesto de 2 mil millones de pesos.

“¿Por qué es tan caro? Bueno, en primer lugar es puro concreto hidráulico y son carriles, y ahí tenemos cuatro o cinco puentes, hay que cruzar el río, un puente grande, hay que cruzar las carreteras que van, la que va a Culiacancito, en la propia carretera 15, y otros dos puentes que no tengo precisos en este momento”, explicó el Gobernador en noviembre de 2023.

El proyecto de la primera etapa consta de la construcción de una carretera de 16.36 kilómetros, constituida por tres tramos: de la carretera Benito Juárez a la carretera a Navolato, de ahí a Culiacancito, y el último tramo a la salida norte de la ciudad.

Con la construcción de esta vialidad se espera atender de manera diaria a 37 mil 573 vehículos de manera diaria.

El proyecto de anillo periférico no se encuentra en el plan anual de obras públicas del Gobierno de Sinaloa para este 2024.