Ante ampliación de matrícula, la UAS necesita mayor transparencia en el uso del presupuesto: Iniciativa Sinaloa

La Universidad Autónoma de Sinaloa requiere fortalecer la transparencia en el uso de los recursos destinados a la educación, especialmente ante los problemas financieros que actualmente enfrenta la institución, consideró Marlene León Fontes, directora de Iniciativa Sinaloa.

La representante del organismo ciudadano reconoció como positiva la ampliación de la matrícula y la admisión de un mayor número de estudiantes en las diferentes facultades de la universidad; sin embargo, advirtió que el incremento en los espacios disponibles no garantiza por sí mismo una educación de calidad.

Señaló que, además de recibir a más alumnos, la institución debe demostrar que cuenta con la capacidad operativa, académica y de infraestructura necesaria para atender adecuadamente la creciente demanda educativa.

“Bueno, efectivamente reconocemos que es positivo ampliar el acceso a la educación superior es algo legítimo y necesario para garantizar más oportunidades a jóvenes, esto lo que busque es que ningún joven quede excluido de su educación por falta de espacios, eso sí lo reconocemos, sin embargo, también esto conlleva una responsabilidad, creemos que el éxito de una política de ingreso universal no debe de recaer por el número de estudiantes admitidos o sea, eso debe de ir más allá, debe también evaluarse la capacidad institucional para ofrecer una educación de calidad, pero también una infraestructura suficiente”, expresó.

León Fontes indicó que uno de los aspectos fundamentales es la rendición de cuentas sobre el manejo de los recursos propios de la Universidad, ya que esto permitiría ofrecer mayor certidumbre a estudiantes, padres de familia y a la sociedad en general.

“Si creemos que la que el UAS y las autoridades competentes tienen que mantener información actualizada tanto en matrícula, también si se va a presumir el tema de todos estos estudiantes admitidos que también se presuma cuánto se está invirtiendo en infraestructura, el presupuesto destinado para ello, indicadores de calidad educativa, planes de atención, me refiero a planes de atención al crecimiento de la demanda estudiantil” señaló.

En ese sentido, consideró necesario conocer con claridad cuál es el presupuesto asignado a la institución, así como los recursos adicionales que recibe y la forma en que estos son ejercidos.

Desde Iniciativa Sinaloa, exhortó a las autoridades universitarias a fortalecer los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, además de implementar estrategias que permitan continuar ampliando la cobertura educativa sin comprometer la calidad académica.

Subrayó que el crecimiento de la matrícula debe ir acompañado de mejores condiciones de infraestructura, equipamiento y espacios adecuados para el aprendizaje, garantizando que los estudiantes reciban una formación integral y de calidad.