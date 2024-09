CULIACÁN._ Ser tolerante en el pago de obligaciones por parte del sector empresarial, y contemplar hacer descuento en el pago de los impuestos y no aplicar multas en esta época, recomendó el presidente de la Asociación de Contadores y Fiscalistas Sinaloenses, Jorge Chirino Rivera, al Gobierno de Sinaloa, ante la situación de violencia que se vive en el estado.

Explicó que derivado a las jornadas violentas de casi 19 días consecutivos, la relación entre la crisis económica ha mermado la obligación social de preservar los empleos, por ello, es necesario el apoyo gubernamental debido al entorno afectado por la violencia y la inseguridad.

“Se entiende porque al haber un temor por parte de la población en general no asisten a sus lugares de trabajo y el transporte público al no tener pasaje disminuye el recorrido y es una secuencia que va mermando un organismo o una organización un engrane que va fallando”, dijo.

“Sí se requiere de un empujoncito o un apoyo del gobierno de cualquier nivel estatal o federal, sobre todo federal, para que el empresario sienta un apoyo, un alivio en este en estos momentos porque ‘yo no puedo despedir empleado por esta situación, que no es un problema que yo provoqué como empresario’; no provoqué hacerlo ni tampoco el trabajador, no es que no quiera ir sino que las no que las condiciones de seguridad no son las adecuadas”.

Destacó que debe existir comprensión y apoyo por parte del Gobierno estatal e implementar medidas que ayuden a las empresas a superar las dificultades económicas sin enfrentar sanciones adicionales.

“El gobierno del estado bien puede hacer que el impuesto sobre la nómina el impuesto sobre sobre hospedaje, hacer un descuento en el pago de los impuestos y no aplicar multas en este en estas épocas, no se trata de no querer sino que es falta de realmente es falta de dinero y son empresas de todos los niveles”.

Chirino Rivera llamó a dar continuidad a las operaciones empresariales y enfatizó la importancia de la adaptación y la flexibilidad sin sobrecargar a las empresas con demandas injustas en un contexto complicado.

“Sigan trabajando a veces la pandemia nos dejó una enseñanza que medios de venta o de prestar algún servicio se puede ir modificando y aquí en este caso yo no pediría que se adaptaran a esto porque es algo injusto es algo que se nos presentó porque se dejó crecer pero que sigan trabajando en la medida que se pueda seguir abriendo sus empresas con las debidas precauciones o en los horarios que sean convenientes pero que no paren de trabajar”, expresó.