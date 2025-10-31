Ante crisis de violencia, Alcalde de Culiacán pide celebrar Halloween sin hacer apología del delito

El Alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, llamó a las familias a decidir libremente cómo celebrar Halloween, pero con sensibilidad y sin hacer apología del delito ante el contexto de violencia que atraviesa la ciudad.

“Que las familias decidan cómo celebrar, que resuelvan en cuál va a ser su agenda familiar. De nuestro lado hacerles una invitación (...) viendo lo difícil que ha sido, todo lo que hemos padecido por la violencia, pues ser un poco sensibles en este momento con estos temas y evitar hacer apología del delito”, expresó.

Gámez Mendívil destacó la importancia de fomentar una cultura de conciencia colectiva.

“Es muy importante que lo interioricemos, que hagamos conciencia sobre esto porque también la cultura tenemos que trabajarla entre todos. Vamos paso a pasito con estos temas, que definitivamente son los cambios estructurales que tenemos que lograr como sociedad”.

El Alcalde indicó que el operativo de seguridad por la celebración de Halloween será integral, con especial atención en las zonas de bares y restaurantes, aunque descartó el cierre de calles.

“Se tiene contemplado el cuidado y la atención, pero no así el cierre”, puntualizó.

En días pasados, la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal hizo un exhorto a la ciudadanía a “celebrar con responsabilidad y evitar adornos, disfraces o representaciones que puedan generar alarma o que, por su naturaleza, promuevan o normalicen la apología del delito”.

Esto, con el propósito de mantener la tranquilidad y el bienestar de las familias de Culiacán.

Desde hace más de un año, Sinaloa, y principalmente su cabecera municipal, Culiacán, enfrenta una crisis de seguridad derivada de un conflicto interno de integrantes del Cártel de Sinaloa que ha dejado hasta este 31 de octubre 2 mil 250 asesinatos y 2 mil 169 personas privadas de la libertad.

De acuerdo con las cifras compiladas por Noroeste a través de instituciones oficiales, desde el estallido de la guerra el 9 de septiembre de 2024 también ha dejado más de 8 mil vehículos robados, mil 838 personas detenidas y 148 abatidas.

Además, se ha registrado el asesinato de al menos 60 policías, entre municipales, estatales y federales, así como 74 menores de edad, víctimas colaterales.