$!Ante el alza de contagios de Covid, el SNTE 53 expresa un rotundo no al regreso presencial

CULIACÁN._ Ante el anuncio de las autoridades del regreso presencial para el próximo 17 de enero, el SNTE 53 dio a conocer que se mantienen en un rotundo no sobre este retorno a las aulas, esto como resultado de una consulta realizada en los centros de trabajo.

En un comunicado publicado por este sindicato de maestros dieron a conocer una lista de motivos por los cuales el magisterio no debería volver a la presencialidad como lo es el alto índice de contagios causados por la variante Ómicron, señalando que el 60 por ciento corresponde a esa cepa.

Además resaltaron el incremento de contagios a nivel nacional, con 135 mil contagios del 3 al 9 de enero, así como los más de 5 mil casos activos que se tienen en Sinaloa.

El sindicato resaltó que la mitad del personal educativo padece de comorbilidades, situación que los pone en mayor riesgo.

De acuerdo a la cifras del SNTE 53, a la fecha han fallecido 558 compañeros debido a esta pandemia.

Sobre la vacunación de refuerzo que se está realizando al personal con la marca Moderna, señalaron que ésta requiere cierto tiempo para generar anticuerpos.

“Por todo lo anterior y atendiendo a los resultados de una consulta realizada en cada centro de trabajo en torno a este posible regreso presencial, misma que concluyó en un rotundo no, no al regreso presencial, ya que no existen condiciones mínimas de salubridad por los altos contagios de Ómicron y el continuo abandono y vandalismo en las escuelas”, señala el comunicado.

Es por ello que pidieron a las autoridades correspondientes repensar ese posible regreso presencial a clases, porque las condiciones no son las más adecuadas.