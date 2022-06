Ante el Covid, Sinaloa Incluyente acatará recomendaciones sanitarias para realizar la Marcha por la Diversidad en Culiacán

Se acatarán las recomendaciones de las autoridades sanitarias para realizar la novena Marcha por la Diversidad Sexual en Culiacán, aseguró el presidente de Sinaloa Incluyente A.C., Tiago Ventura Cárdenas, ante el aumento de casos de Covid-19 en la entidad.

De acuerdo con el activista, hasta el momento la Secretaría de Salud no les ha pedido cancelar o suspender la marcha que se llevará a cabo el sábado 30 de julio, sin embargo, se estará observando la tendencia de casos de Covid-19 en el municipio.

“Vamos a ser muy respetuosos de lo que digan las autoridades porque se trata de resguardar la salud de muchas personas, y al hacer un evento masivo nosotros tenemos que ser respetuosos y acatar lo que nos digan”, dijo.

Señaló que Sinaloa Incluyente mantiene contacto directo con el Secretario de Salud, Cuitláhuac González Galindo, para cualquier indicación de control sanitario, así como para determinar si la marcha debe cancelarse o posponerse.

“Sí él considera que tienen que tener ciertas restricciones o simplemente se tendría que cancelar, nosotros no estamos aferrados a la idea que tiene que ser ese día, la salud de cada persona es primero”, afirmó.

Respecto a la marcha, iniciará desde La Lomita, ahí mismo se hará un posicionamiento político, tras ello, el contingente se desplazará por la Avenida Álvaro Obregón para finalizar en la Plazuela Rosales, donde se instalará un tianguis y un escenario para la realización de números artísticos.

La coronación de la reina y el evento estelar de la marcha se llevarán a cabo en el Teatro MIA.

Cabe señalar que todo lo recaudado en el evento se destinará al DIF para apoyar a los niños que viven en condiciones vulnerables.

El sentido social de la novena edición de la marcha será exigirle al Gobierno del Estado y a la Fiscalía General retomar las carpetas de investigación sobre los crímenes de odio hacia personas de la diversidad sexual, los cuales tienen nueve años sin resolverse.

Sinaloa Incluyente no participará en la marcha organizada por Diputados

El presidente de la asociación civil señaló que no participarán en la marcha por la diversidad que se llevará a cabo el próximo 18 de junio, organizada por la Diputada Almendra Sánchez Negrete.

Lo anterior, debido a que la asociación no fue invitada para participar en dicha marcha, no obstante, Tiago se dijo respetuoso de la realización de ésta, pues estas marchas no son exclusivas.

“Nosotros somos respetuosos de que cada ciudadano puede hacer una marcha en la exigencia, nosotros no somos dueños del tema o el tema no es exclusivo de alguna asociación civil, al contrario, yo creo que contribuiría mucho más y la presión, fuera más si fuéramos muchas asociaciones las que exigiéramos”, expuso.

Pese a esto, Ventura Cárdenas se dijo en contra de que la marcha esté organizada por legisladores pertenecientes a Morena, ya que es el partido que gobierna en los tres niveles; además, el sentido de la marcha es para exigirle a los gobernantes y demandar lo que se esté haciendo bien o mal.

“El sentido de la marcha realmente es la exigencia de salir, dar una vista rápida, una introspección de qué estamos haciendo bien, qué estamos haciendo mal y, realmente, comprometerse”, finalizó.

El activista recordó que desde hace nueve años, Sinaloa Incluyente ha sido la asociación que convoca a estas marchas, además cuenta con el respaldo de la Asociación Mexicana LGBT, de la Alianza Mexicana de Marchas LGBT, así como del Observatorio Nacional de Crímenes de Odio.