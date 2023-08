Cerca de 50 agricultores se presentaron en las instalaciones del Palacio de Gobierno de Sinaloa exigiendo atención por parte de las autoridades estatales al esquema de comercialización del maíz, pues sus casos no se han atendido ni se les ha pagado por sus cosechas.

“El detalle es que ya nos hemos esperado mucho y no nos han solucionado nada. No tenemos crédito, no pagan la cosecha, solo venimos a pedir lo que se ha acordado”.

El 3 de mayo, luego de una serie de reuniones con autoridades federales, el Gobernador Rubén Rocha Moya presentó un esquema de comercialización de maíz y trigo, con precios de 6 mil 965 pesos para el maíz y de 6 mil 938 para el trigo.