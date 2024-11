$!Ante falta de trabajo, invitan a ‘Jalemos con la Banda’, evento con causa en Culiacán

Por ello, resaltó que estarán a la venta porciones de medio litro de aguachile, con un costo de 100 pesos, que incluyen tostadas. Además, habrá venta de refrescos y otras bebidas.

El empresario sinaloense indicó que habrá otras opciones para que la ciudadanía pueda apoyar a este sector, ya que durante el desarrollo del evento habrá un área designada para la recolección de alimentos no perecederos, otra para la contratación de los grupos artísticos y cuentas bancarias en las que la gente puede realizar depósitos o transferencias, las cuales funcionarán de forma colegiada, es decir, que todos los involucrados tienen acceso a ellas.

Con lágrimas, Taniyama recordó que un pilar importante del desarrollo de esta fiesta musical y gastronómica serán los estudiantes de la Licenciatura en Gastronomía de la Universidad Autónoma de Sinaloa.

“Los jóvenes no tienen la culpa de lo que sucede en las cúpulas del Gobierno y en las cúpulas de la Universidad, son nuestros hijos y tendrán la oportunidad de salir adelante, construido por nosotros”.

Manuel Humberto Delgado, secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Música Norteña habló sobre las pérdidas económicas que han padecido los músicos en Sinaloa, a partir de una crisis de violencia que afecta a la entidad desde el 9 de septiembre.

“Ahorita ya en una casa nadie festeja, no tienen fiestas, no hemos tenido llamadita de clientas para que nos contraten. El 2 de noviembre sí hubo un poco de trabajo en los panteones, fue el único día que sí hubo movimiento para nosotros los músicos norteños”.

Así cómo él, cada uno de los representantes de su gremio manifestó las afectaciones que han tenido quienes se dedican al espectáculo y entretenimiento, entre ellos, Ramón Molina, del Sindicato de Mariachis, quien externó que hay artistas que han tenido que salir de Sinaloa para poder trabajar.

“Muchos mariachis se fueron de aquí, están en Guadalajara, otros están en Tijuana, otros en el otro lado, por la misma situación. Ahorita quedan conmigo seis mariachis, los demás están fuera por la situación que está pasando, que no tienen trabajo, muchos entregaron la oficina porque las rentas están muy caras y no alcanzan a pagarles porque no hay trabajo”.

Por otra parte, Daniela Gutiérrez Amarillas, de la Facultad de Gastronomía de la UAS, enfatizó la importancia de vincular a los estudiantes con el sector privado.

“Alrededor de 100 jóvenes estudiantes de quinto semestre apoyarán al chef Taniyama en la preparación de este aguachile, de verdad que la Universidad Autónoma de Sinaloa está contenta de que nos hayan tomado en cuenta porque aquí refleja uno de sus ejes fundamentales, que es la vinculación”.

Para el programa de presentaciones artísticas, los organizadores contemplan para las 11:00 horas del 21 de noviembre que toquen en sintonía hasta 200 músicos sinaloenses, en al menos cinco canciones.

Al final de la conferencia de prensa, Miguel Taniyama llamó a la reflexión de la ciudadanía y a los músicos de la región a tocar canciones que llamen a la instauración de la paz.