Ante fin de licencia de Gámez, pide regidora definir futuro de Alcaldía de Culiacán

La regidora del PRI, Erika Sánchez Martínez, solicitó este viernes al Cabildo de Culiacán que declare la falta absoluta de Juan de Dios Gámez Mendívil como Alcalde, ante el vencimiento del plazo de seis meses de su licencia temporal, y notifique al Congreso de Sinaloa para que designe a quien concluya el periodo de Gobierno municipal.

Durante la sesión de Cabildo, la edil sostuvo que, hasta este viernes, el Ayuntamiento no ha recibido una comunicación formal de Gámez Mendívil relacionada con su reincorporación o una nueva solicitud de licencia pese a que este sábado cumple seis meses desde que solicitó licencia temporal.

Sánchez Martínez argumentó que el artículo 148 de la Constitución Política de Sinaloa establece que ninguna licencia puede concederse por más de seis meses, por lo que pidió que el pleno determine las consecuencias jurídicas de la ausencia del Alcalde.

“Ningún funcionario, ninguna administración, ningún gobierno municipal puede estar por encima de la Constitución de nuestro Estado”, expresó.