Ante fin de licencia de Gámez, pide regidora definir futuro de Alcaldía de Culiacán

La regidora del PRI, Erika Sánchez Martínez, solicitó este viernes al Cabildo de Culiacán que declare la falta absoluta de Juan de Dios Gámez Mendívil como Alcalde, ante el vencimiento del plazo de seis meses de su licencia temporal, y notifique al Congreso de Sinaloa para que designe a quien concluya el periodo de Gobierno municipal.
Durante la sesión de Cabildo, la edil sostuvo que, hasta este viernes, el Ayuntamiento no ha recibido una comunicación formal de Gámez Mendívil relacionada con su reincorporación o una nueva solicitud de licencia pese a que este sábado cumple seis meses desde que solicitó licencia temporal.
Sánchez Martínez argumentó que el artículo 148 de la Constitución Política de Sinaloa establece que ninguna licencia puede concederse por más de seis meses, por lo que pidió que el pleno determine las consecuencias jurídicas de la ausencia del Alcalde.
“Ningún funcionario, ninguna administración, ningún gobierno municipal puede estar por encima de la Constitución de nuestro Estado”, expresó.
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La regidora planteó que, una vez agotado el plazo, el Cabildo examine si se actualiza el supuesto de falta absoluta y, en caso de determinarlo, comunique la situación al Congreso del Estado para que ejerza sus atribuciones en la designación de una Presidencia Municipal sustituta.
También pidió que el Ayuntamiento emita una resolución expresa sobre su solicitud y le entregue una copia certificada del acuerdo que se tome.
Sánchez Martínez recordó que durante los últimos seis meses ha solicitado que Gámez Mendívil defina su situación, ya que la permanencia de una licencia temporal sin una resolución definitiva genera incertidumbre sobre la conducción del Gobierno municipal.
La regidora pidió a sus compañeros de Cabildo, a la Presidenta Municipal provisional, Ana Miriam Ramos Villarreal, y a la Síndica Procuradora, Itzel Aglaé Núñez Carrillo, que atiendan el planteamiento y den certeza jurídica a la administración.
Juan de Dios Gámez Mendívil solicitó licencia para separarse de la Alcaldía de Culiacán el 1 de mayo de 2026, luego de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos lo incluyera en una acusación contra funcionarios y ex funcionarios de Sinaloa por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.
La solicitud se presentó después de que el Gobernador Rubén Rocha Moya también anunció su separación temporal del cargo, en medio de los señalamientos de autoridades estadounidenses y del anuncio de una investigación de la Fiscalía General de la República.
Durante una sesión extraordinaria celebrada esa noche, el Cabildo aprobó la licencia de Gámez Mendívil y designó a Ana Miriam Ramos Villarreal, entonces Síndica Procuradora, como Presidenta Punicipal provisional.
En su solicitud, el Alcalde sostuvo que su separación permitiría que las investigaciones se desarrollaran con transparencia y afirmó que había actuado conforme a la legalidad.