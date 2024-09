Desde el pasado lunes 23 de septiembre, la SEPyC ha solicitado a maestros, alumnos y alumnas en todo el estado retornar a las clases presenciales, por lo que, no se envían trabajos ni se dan clases en modalidad virtual.

Ante ello, las madres de familia colocaron pancartas en las inmediaciones del centro educativo en el que piden empatía por parte de la SEPyC y el Gobierno estatal.

“No tareas, no línea, y eso no es justo. Están violando, si hablamos de leyes, el tercer artículo. Están quitando (...) al niño y al adolescente no se le debe quitar el derecho a la educación por cualquier medio y no es justo”, señaló la madre de familia, Claudia González.

Además explicaron que dicha escuela concentra alumnado proveniente de los sectores de Las Quintas, Villas del Real, Satélite, Torralva, El Barrio y Miguel Hidalgo, zonas presuntamente violentas durante las noches.

“Son parte en donde hemos tenido problemas en la noche donde a veces nuestros hijos terminan encerrados en el baño por escuchar una balacera porque no son flores las que están lloviendo, son balas y nuestros hijos, no es una hipótesis o algo que estamos haciendo ilusión, es algo que está ocurriendo y nuestros hijos escuchan y nuestros hijos terminan en la madrugada y los despiertan las balas y terminan encerrados en un baño o en el piso”, señaló.