Ante investigación del IEES, Imelda Castro dice que quienes deben estar nerviosos son los panistas

La senadora Imelda Castro Castro aseguró que no está nerviosa ante la resolución que emitirá este lunes el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa sobre la denuncia en su contra por presuntos actos anticipados de campaña.

Por el contrario, señaló que quienes deberían estar preocupados son los integrantes del Partido Acción Nacional, al considerar que su crecimiento en las encuestas los tiene inquietos.

Castro Castro afirmó que se mantiene arriba en las preferencias electorales en Sinaloa y atribuyó la denuncia al avance político que, dijo, ha logrado en el estado.

La legisladora indicó además que ya presentó sus alegatos dentro del procedimiento y que será en la sesión de este lunes cuando la autoridad electoral determine lo conducente.