Ante la sequía que se registra en Sinaloa, Sergio Esquer llama a población y autoridades a cuidar el agua

Ante los problemas de sequía que se están viviendo en Sinaloa, el candidato a Diputado federal en el Distrito 05, Sergio Esquer Peiro, hizo un llamado a autoridades y población a tener un mayor cuidado del agua.

De igual manera, pide tener conciencia de la necesidad de su abastecimiento, sobre todo para el consumo humano y en el caso de la entidad, para la producción agrícola.

Al ser la sequía una problemática de grave preocupación para Sinaloa, consideró que ya es momento de crear un nuevo esquema nacional y estratégico para garantizar el consumo prudente y sustentable del vital líquido.

Aunque el consumo humano es lo más importante, advierte, el sector agrícola también se ha visto gravemente afectado pues la falta de agua ha mermado las siembras lo cual traerá consigo un impacto económico muy desfavorable.

“Es un tema muy serio que debemos ver hacia adelante, las presas están en sus mínimos históricos, obviamente primero es el consumo humano el que se tiene que garantizar, pero el tema de la agricultura, el tema de la siembra... para el próximo año si se va a poner muy complicado”, dijo.

El candidato de la alianza Va por Sinaloa aseguró que es momento de pensar en un plan nacional y en obtener mejores mecanismos de dispersión del agua, además de contar con una buena infraestructura para resolver la problemática que aqueja no sólo a Sinaloa, sino también a otros estados de la República.

“Tenemos que tener más consciencia hoy más que nunca y que desde los gobiernos se empiece a estructurar un nuevo esquema de fondo para hacer las modificaciones correspondientes en la dispersión del agua. No sólo es Sinaloa, son otros estados los que se ven afectados. Necesitamos trabajar muy fuerte en cómo administrar y sustentar el agua para que no se desperdicie y no se pierda”, aseguró.

Pidió hacer un esfuerzo tanto a los ciudadanos como a las autoridades para cuidar el agua al reiterar la necesidad de un plan a nivel nacional de aguas para que este problema no siga creciendo.

Afirmó que, desde su representación en la Cámara de Diputados se buscará impulsar un nuevo marco jurídico de regulación de las aguas que de certidumbre en la distribución equitativa y sustentable de este recurso natural.

“Hay que hacer un esfuerzo y un plan en forma a nivel nacional para sacar este problema adelante” dijo.