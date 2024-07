Hay una falta de supervisión tremenda por parte de las autoridades de Migración, declaró el Regidor Sadol Osorio, ante las 62 personas extranjeras de origen africano que fueron localizadas en el Campo El Diez, al sur de Culiacán.

El regidor aseguró que el hecho es consecuencia de la falta de supervisión y acciones por parte de las autoridades de Migración, además les hizo un llamado para que trabajen por el bien de los que llegan a Culiacán para cumplir el sueño de una mejor calidad de vida.

El viernes pasado, cerca de las 14:00 horas, la Policía Estatal Preventiva se movilizó hacia el Campo El Diez debido a un llamado al 911 por parte de los vecinos de la zona, pues reportaban la presencia de más de 100 migrantes de origen africano en un Salón Campestre a un lado del canal.

De acuerdo a la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, los extranjeros se dirigían rumbo a Estados Unidos en un autobús, pero tras descomponerse alquilaron la vivienda mientras esperaban su reparación. Tras un recorrido de vigilancia, los agentes se percataron de los 62 africanos.

Ante estos hechos, Osorio Porras comentó que una de las consecuencias de este hecho, es que las autoridades de Migración no han realizado gestiones para ver por los migrantes que llegan a Culiacán.

“Creo que se deben de poner sumo cuidado en ese tipo de situaciones, porque tenemos rato que no vemos a la autoridad de migración trabajar y vemos que en Culiacán, incluso, vemos que llegan haitianos, vemos que llegan personas de otros lugares, pero no vemos a la autoridad correspondiente tomando cartas en el asunto”.

“Es de sumo cuidado que no se esté trabajando en consecuencia, porque sí es lamentable que estén viviendo en esas condiciones y cómo los encontraron; que haya personas que estén, de alguna u otra manera, abusando de estas personas y que las autoridad que simple y sencillamente no estén haciendo su parte”, comentó.

El Regidor señaló que a los migrantes se les mira en cruceros pidiendo dinero y que es un reflejo que la autoridad no está haciendo su parte.

“Eso es debido a una falta de supervisión tremenda por parte de las mismas. Insisto, no vemos a la autoridad de Migración haciendo las partes que les corresponde y vemos a los migrantes consiguiendo en las calles, pidiendo en los boulevares”.

“Eso es lo que se tiene que trabajar para poder evitar este tipo de situaciones, que de alguna u otra manera se aprovechan de estas personas y bueno, son las consecuencias”, destacó.

De la misma manera, explicó que si se sigue tomando el tema a la ligera, otras personas se pueden aprovechar de la situación de los migrantes.

“Sí se ha dejado, se ha tomado muy a la ligera ese tema y ese tema que debe ser apremiante también, porque de alguna u otra manera pues, no se está actuando y cuando no se está actuando se puede llevar, inclusive, a agravar este tema”.

“Se puede utilizar para de alguna u otra manera, pues utilizarlos en algunas otras acciones a este tipo de gente que viene a buscar empleo, que viene en busca de una mejora en condiciones de vida, que viene de alguna u otra manera, con la ilusión de pasar al otro lado y bueno, se quedan aquí”, comentó.

En ese sentido, el Regidor expuso que en anteriores ocasiones sí se les veía a las autoridades de migración realizando gestiones en beneficio a los extranjeros, por lo que les hizo el llamado a trabajar en consecuencia y evitar otra problemática de esta índole.

“Hay una falta de supervisión tremenda por parte de las autoridades de migración. Antes las veíamos en las calles, a mí me tocaba, me tocó que actuaran a la brevedad y ahorita se ha dejado ese problema, se ha dejado, se ha dejado y por eso se ha agravado, se ha ido agravando porque no se actúa en consecuencia”.

“Yo creo que esto debe de alertar a las autoridades a trabajar, a hacer supervisiones, recorridos y bueno, de alguna u otra manera tratar de evitar estas situaciones que se presentaron”, destacó.

Por otra parte, Sadol recomendó a la ciudadanía a no bajar la voz cuando se presenten casos en los que un migrante pueda estar implicado, que vean por la seguridad del mismo para que no se agrave el problema.

“Que actúe, que haya supervisiones, que manejen algún número, incluso, anónimo o al 911 pero que hagan su tarea. A la ciudadanía también, cuando vea este tipo de atropellos, este tipo de situaciones, que levanten la voz, no hay que hacer permisivos y que las autoridades correspondientes pues, hagan las supervisiones debidas para que no se agrave este problema que pueda estar, que se puede convertir en algo grande si no se actúa a la brevedad”, expresó Osorio Porras.