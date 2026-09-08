$!Ante los nuevos tiempos, el periodismo debe seguir siendo vigilante del poder, asegura Manuel Clouthier

En un momento en que los contrapesos democráticos enfrentan una etapa de debilitamiento y los medios tradicionales atraviesan una profunda transformación, la tarea periodística adquiere una relevancia todavía mayor, consideró el ingeniero Manuel Clouthier Carrillo, durante la celebración del 53 aniversario de Noroeste.

Clouthier, quien dirigió Noroeste durante 15 años, recordó su paso por esta casa editorial y sostuvo que, aunque los tiempos han cambiado y las formas de hacer periodismo, la tarea esencial permanece: contribuir a la construcción de una mejor sociedad y vigilar al poder.

“Los tiempos traen tiempos”, dijo, al señalar que el periodismo enfrenta actualmente retos distintos a los de décadas anteriores, particularmente por la transformación tecnológica y la crisis del modelo económico que durante años sostuvo a los medios tradicionales.

Clouthier planteó que en una sociedad democrática existen cuatro órganos encargados de vigilar al poder: los congresos, los medios de comunicación, la sociedad organizada y el Poder Judicial.

Pero advirtió que los cuatro atraviesan actualmente una situación de debilidad.

Sobre los congresos, lamentó que en México de manera histórica nunca han sido contrapeso, mientras que los medios de comunicación, con el cambio tecnológico ha provocado una crisis que no solamente tiene que ver con la manera de informar, sino con la supervivencia económica de las empresas periodísticas.

“Los medios de comunicación, al menos los tradicionales, nos encontramos en un cambio de época y esto significa literalmente ‘el paso de la muerte’, una suerte de la charrería en la que un jinete tiene que brincar al otro caballo cuando van corriendo los dos”.

Para Clouthier, los medios se encuentran precisamente en esa transición: deben encontrar un nuevo modelo que les permita mantener su función periodística y, al mismo tiempo, generar los ingresos necesarios para sostener su operación.

Durante décadas, explicó, el modelo fue claro: la redacción representaba un costo y los ingresos provenían principalmente de la publicidad. Sin embargo, la fragmentación de la publicidad digital ha transformado radicalmente ese esquema.

“El negocio está muy complicado, porque finalmente necesitas generar los ingresos que permitan seguir haciendo el trabajo”, señaló.

Esta crisis, añadió, no es exclusiva de los periódicos impresos, sino que alcanza a otros medios tradicionales, como la radio y la televisión, escenario que el poder está aprovechando, pues no necesita censurar, sino que muchos están aplicando la autocensura, porque saben que han tenido que recurrir al poder para completar “la raya”.

Clouthier Carrillo señaló además el debilitamiento de la sociedad organizada, por las reformas que hicieron difícil conseguir recibos deducibles.

“Yo tuve conocimiento de instituciones que fueron golpeadas, las que aportaban, que eran donantes a las organizaciones y por la vía fiscal se les fueron encima para que no donaran y poder debilitar a la sociedad organizada”.

Y sobre el Poder Judicial, señaló que actúa a ritmo de litigantes, que sus respuestas, sus actuaciones derivan de los juicios que se están promoviendo, pero no le corresponde salir por su cuenta a tomar posturas, sino resolver lo que se está litigando.

Frente a este panorama, Clouthier consideró que ninguno de los cuatro pilares está funcionando correctamente, lo que incrementa la responsabilidad de quienes ejercen el periodismo.

“El poder sin contrapesos, ya lo sabemos: el poder se corrompe, se absolutiza y abusa del poder”, afirmó.

Ante los colaboradores de Noroeste, Clouthier llamó a no perder de vista la trascendencia de la labor periodística.

“Yo los invito a que entendamos los tiempos, que entendamos la trascendencia del trabajo que se realiza por parte de ustedes, porque es importante no nomás pegar ladrillos, sino saber qué estamos construyendo un Sinaloa con determinadas características”.