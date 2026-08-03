Antorcha Campesina marcha para exigir vivienda, obras y reunión con la Gobernadora

El dirigente estatal de Antorcha Campesina, Pável Calderón Sosa, afirmó que la movilización realizada este lunes hacia Palacio de Gobierno responde a la falta de atención a demandas de vivienda, infraestructura básica y regularización de asentamientos, las cuales, aseguró, permanecen sin resolverse desde el inicio de la administración estatal.

Calderón Sosa rechazó que la protesta tenga un trasfondo político u oportunista y sostuvo que es consecuencia de la falta de respuesta del Gobierno del Estado.

“La principal demanda es que se vendan lotes a bajo costo para que las familias puedan construir una vivienda. No estamos pidiendo que se regalen, salvo en el caso de personas desplazadas por la violencia”, señaló.

Indicó que la organización representa a alrededor de mil 500 familias, muchas de las cuales actualmente pagan renta o viven hacinadas con familiares.

Explicó que, como primera etapa, solicitan la asignación de 500 lotes distribuidos entre Culiacán, Guamúchil y Los Mochis.

Según el dirigente, la organización incluso ha propuesto predios con un costo aproximado de 350 pesos por metro cuadrado y ha mostrado esas opciones a la Comisión de Vivienda del Estado, sin obtener una respuesta favorable.

Además de vivienda, Antorcha Campesina exige obras de pavimentación, drenaje, agua potable, energía eléctrica, equipamiento para escuelas y la regularización de diversos asentamientos.

También denunció que unas 600 familias de comunidades rurales de Culiacán entregaron expedientes para acceder a programas de mejoramiento de vivienda, como construcción de techos y pisos, pero dichos apoyos nunca se concretaron.

Calderón Sosa señaló que han solicitado en repetidas ocasiones una reunión con la Gobernadora interina Yeraldine Bonilla, sin que hasta ahora haya sido posible concretarla.

Precisó que únicamente han sostenido acercamientos con funcionarios como el encargado de despacho de la Secretaría General de Gobierno, Pablo Bedoya , y el subsecretario Rodolfo Jiménez.

Informó que, previo al inicio de la marcha, el Secretario General de Gobierno se comunicó con la organización para convocarlos a una reunión, en la que esperan se establezcan acuerdos concretos y una minuta con fechas para ejecutar obras y atender las demandas pendientes.

Advirtió que, de no cumplirse los compromisos que eventualmente se firmen, el movimiento incrementará las acciones de protesta en distintos municipios del estado.

Mientras tanto, en Los Mochis se mantienen programadas actividades como cadenas humanas, reparto de volantes y colocación de lonas para visibilizar las demandas de la organización.