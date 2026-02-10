Anuncia Alcalde de Culiacán ajustes en áreas de Turismo, MIA y Comunicación

El Alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, anunció cambios y una nueva incorporación en su Gabinete municipal, específicamente en las áreas de Comunicación Social, Dirección de Turismo y el Teatro Modular Inés Arredondo.

En el área de Comunicación Social, informó, la incorporación de Lupita Camacho como subdirectora de Comunicación del Ayuntamiento de Culiacán.

Al respecto, destacó su trayectoria en medios de comunicación a nivel estatal y aseguró que su experiencia contribuirá al fortalecimiento de la comunicación institucional.

“Nos va ayudar mucho en el área de la comunicación institucional”.

En cuanto al ámbito cultural, Brianda Crystal Murillo Meza, quien se desempeñaba como titular de la Dirección de Turismo de la Secretaría de Desarrollo Económico, será nombrada directora del Teatro Modular Inés Arredondo.

Adalay Montoya Castro, quien estaba al frente del MIA, asumirá la titularidad de la Dirección de Turismo.

Montoya Castro había estado recientemente en el área de Gestiones de la Presidencia y, tras su salida del MIA, la dirección del recinto cultural permaneció sin titular.

Gámez Mendívil señaló que los cambios serán formalizados el próximo lunes.

En ese sentido, afirmó que los cambios responden a una estrategia de fortalecimiento del trabajo municipal.

“Para nosotros tiene lógica de fortalecimiento, un tema de estrategia, un plan de trabajo que nos va a permitir llevar algunos elementos que fortalezcan”, declaró.