Anuncia Alcaldesa de Culiacán continuidad de trabajo en Ayuntamiento tras cambios

La Presidenta Municipal de Culiacán, Ana Miriam Ramos Villarreal, anunció que habrá continuidad en el trabajo del Ayuntamiento, a pesar de los recientes cambios en la administración central.

Al respecto, señaló que la reunión sostenida con el Gabinete municipal el pasado 4 de mayo, tuvo como fin instruir al funcionariado a mantener el ritmo de trabajo.

”Todos los proyectos continúan, ya veníamos trabajando, el municipio de Culiacán cuenta con un equipo sólido, que ya sabe cada quien las tareas que nos corresponden. Continuamos de la misma manera”, declaró tras sesión extraordinaria de Cabildo.

”Nos reunimos el día lunes, fue la primera reunión que tuvimos con ellos, es nada más para decirles que el Ayuntamiento de Culiacán sigue funcionando”, dijo.

Indicó que referente a la estructura gubernamental no se tienen previstas mayores modificaciones, siendo el último la toma de protesta de Itzel Aglaé Núñez Carrillo como la nueva Síndica Procuradora del Ayuntamiento, en reemplazo de la propia Ramos Villarreal.

Todo esto, en medio de un contexto de cambios en el municipio, a raíz de la separación temporal de la Presidencia Mundial por parte de Juan de Dios Gámez Mendívil, quien pidió licencia tras ser acusado por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos de supuestas colusiones con el crimen organizado, particularmente una facción del Cártel de Sinaloa.