Anuncia Cabildo de Culiacán ganadores del Premio Coltzin al Mérito Ciudadano 2025

CULIACÁN._ En sesión ordinaria del Cabildo de Culiacán, se dieron a conocer este viernes a las y los ganadores del Premio Coltzin al Mérito Ciudadano 2025.

Por unanimidad, el pleno municipal aprobó el dictamen emitido por la Comisión de Acción Social y Cultural referente a las personas seleccionadas para la entrega del premio en sus diversas categorías.

El jurado calificador, integrado por la Comisión de Acción Social y Cultural y el Instituto Municipal de Cultura de Culiacán, evaluó a las 37 personas propuestas por la sociedad, organizaciones e instituciones para seleccionar a los galardonados en cada categoría.

Los ganadores son los siguientes:

Familia Ejemplar: Lilia Natalia Madueño Hernández

Persona adulta mayor en etapa productiva: Roberto Nava López

Persona con discapacidad: Elsa Suisei Koyama Tamayo

Persona productiva rehabilitada de alguna adicción: Sergio Zavala Cázarez

Niña, niño o adolescente ejemplar: César Eduardo Velázquez Escobar

La ceremonia de premiación se realizará el lunes 29 de septiembre en el Auditorio MIA.

El Premio Coltzin al Mérito Ciudadano 2025 forma parte de la conmemoración del 494 aniversario de Culiacán y busca reconocer a quienes, con dedicación y esfuerzo, contribuyen al desarrollo humano y social de la ciudad.