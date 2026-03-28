$!Anuncia Catedral de Culiacán programa de actividades para Semana Santa 2026

La Catedral Basílica de Nuestra Señora del Rosario ha dado a conocer el calendario oficial de actividades para la Semana Santa 2026, invitando a la comunidad católica de Culiacán a participar en las diversas celebraciones que se realizarán del 29 de marzo al 5 de abril.

Las actividades comenzarán este 29 de marzo con el Domingo de Ramos.

Se han programado misas en horarios de las 07:15, 08:30 y 10:00, destacando la misa Solemne de las 12:00 horas, la cual incluirá la tradicional procesión con las palmas.

Por la tarde, habrá una celebración adicional a las 18:00 horas.

Durante los días lunes, martes y miércoles de la semana, se mantendrán horarios regulares de misa a las 07:15 y 18:00 horas. Sin embargo, se han programado eventos especiales al mediodía.

El Lunes Santo habrá misa por los enfermos con el sacramento de la unción a las 12:00 horas.

Durante el Martes Santo se realizará la misa Crismal a las 12:00 horas, donde se realizará la bendición de los santos óleos y la renovación de las promesas sacerdotales.