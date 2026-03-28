$!Anuncia Catedral de Culiacán programa de actividades para Semana Santa 2026

La Catedral Basílica de Nuestra Señora del Rosario ha dado a conocer el calendario oficial de actividades para la Semana Santa 2026, invitando a la comunidad católica de Culiacán a participar en las diversas celebraciones que se realizarán del 29 de marzo al 5 de abril.
Las actividades comenzarán este 29 de marzo con el Domingo de Ramos.
Se han programado misas en horarios de las 07:15, 08:30 y 10:00, destacando la misa Solemne de las 12:00 horas, la cual incluirá la tradicional procesión con las palmas.
Por la tarde, habrá una celebración adicional a las 18:00 horas.
Durante los días lunes, martes y miércoles de la semana, se mantendrán horarios regulares de misa a las 07:15 y 18:00 horas. Sin embargo, se han programado eventos especiales al mediodía.
El Lunes Santo habrá misa por los enfermos con el sacramento de la unción a las 12:00 horas.
Durante el Martes Santo se realizará la misa Crismal a las 12:00 horas, donde se realizará la bendición de los santos óleos y la renovación de las promesas sacerdotales.
Los días de mayor solemnidad contarán con horarios específicos para los ritos tradicionales.
El 2 de abril será Jueves Santo y a las 18:00 horas se celebrará la misa “in coena Domini”, que incluye la bendición del pan, el lavatorio de pies y la posterior adoración al Santísimo.
Para el 3 de abril que es Viernes Santo, el día de luto iniciará a las 11:00 horas con el Viacrucis y la Meditación de las Siete Palabras y, a las 18:00 horas, se llevará a cabo la Celebración de la Pasión del Señor.
Durante el 4 de abril que será Sábado Santo, se llevará a cabo la Solemne Vigilia Pascual tendrá lugar a las 18:30 horas, momento en que se realizará la bendición del fuego, el cirio pascual y el agua.
Finalmente, el 5 de abril, la Iglesia celebrará la resurrección con misas a las 07:15, 8:30 y 10:00 horas.
La misa Solemne de Pascua será al mediodía, concluyendo la jornada con una última celebración a las 18:00 horas.
La Diócesis pone a disposición su página de Facebook “Catedral de Culiacán” para cualquier actualización o consulta adicional sobre estas festividades religiosas.