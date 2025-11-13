Anuncia CFE corte de energía en más de 20 comunidades de la zona serrana de Culiacán

Para realizar labores de mejora a la infraestructura, la CFE suspenderá temporalmente el suministro de energía eléctrica en varias comunidades en la zona serrana al oriente de Culiacán, el próximo 15 de noviembre.

Según la Comisión Federal de Electricidad, la interrupción será de tres horas de las 09:00 a las 12:00 horas.

Las comunidades afectadas son El Espinal, Arroyo Grande, Arroyo de la Higuera, El Rincón, Los Mayos, El Cirgualar, El Palmar, La Cañada, Los Brasiles, Las Víboras, El Melón, La Cofradía de Imala, Jala, Colomita, Coloma, Acatitán, Chapotán, El Guayabo, Sahuatenipán, El Rodeo, Tamazula de Victoria, El Carrizal municipio de Culiacán, Sinaloa, y Los Medios, municipio de Tamazula, Durango.

“Los trabajos por realizar consisten en pruebas eléctricas, mantenimiento preventivo y mejoras a transformador de potencia de la subestación reductora Sanalona, con el fin de mejorar la calidad y continuidad del servicio de energía en esta región”, dice el informe.

“La Comisión Federal de Electricidad agradece la cooperación y comprensión de los usuarios, reiterando que, para garantizar la seguridad de las cuadrillas de mantenimiento, este trabajo solamente puede realizarse con las líneas desenergizadas”.

La CFE puso además el canal de comunicación para cualquier reporte, duda o aclaración es el 071.