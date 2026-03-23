Anuncia CFE corte programado de energía en Badiraguato; afectará zona urbana y rural

Con el objetivo de realizar trabajos de mejora en su infraestructura, la Comisión Federal de Electricidad informó que el próximo miércoles 25 de marzo de 2026 se llevará a cabo una interrupción temporal del suministro eléctrico en diversas zonas del municipio de Badiraguato.

De acuerdo con el comunicado emitido por la Coordinación de Comunicación de la División Noroeste, la suspensión tendrá una duración de cuatro horas, iniciando a las 06:00 y concluyendo a las 10:00 horas.

La paraestatal detalló que la interrupción del servicio impactará tanto al área urbana como a la rural.

Los lugares serán la Cabecera municipal de Badiraguato, Sinaloa y las comunidades de: Tameapa, Surutato, San José del Llano, La Tuna, San Javier, Santiago Caballeros y Huixiopa, del mismo municipio.

La CFE señaló que estas labores son fundamentales para mejorar la calidad y continuidad del suministro eléctrico en esta región de la sierra sinaloense y precisó que la suspensión es necesaria para garantizar la integridad y seguridad tanto del personal técnico que realizará las maniobras como de la población en general.

Para cualquier reporte, duda o aclaración relacionada con estos trabajos, la institución puso a disposición de la ciudadanía el número telefónico 071 como canal oficial de comunicación.