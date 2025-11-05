Anuncia Cobaes edición 10 de su Carrera pedestre Píntate de Verde 2025

El Colegio de Bachilleres del Estado presentó la edición 10 de la carrera Píntate de Verde 2025, como el evento de convivencia deportivo más grande en el Estado cuya finalidad es promover el deporte en los estudiantes y la población en general.

La presentación fue realizada por Santiago Inzunza Cázares, director general de Cobaes, junto con la directora de Vinculación y Servicios Integrales del Bachiller, Sandra Yudith Lara Díaz, y la coordinadora de la Zona Ejecutiva 04, Nubia Xiclali Ramos Carbajal

La carrera se realizará este domingo 23 de noviembre a las 07:00 horas de manera simultánea en las ciudades de Los Mochis, Guasave, Guamúchil, Culiacán y Mazatlán, en las que se espera una participación de más de 20 mil personas.

“Presumimos que es el evento deportivo de convivencia más grande que hay en el Estado, en el que se dan cita alrededor de 20 mil, 21 mil (participantes), de hecho es la expectativa que tenemos de que participen 21 mil personas de manera simultánea en las diferentes sedes”, señaló Inzunza Cázares.

“No hay un evento deportivo que tenga esa cantidad de personas en un momento que están ejercitándose, conviviendo una caminata que tiene una extensión de 5 kilómetros”.

La ruta de la carrera Píntate de Verde 2025 en Culiacán iniciará en el parque Tres Ríos conocido popularmente como el parque Acuático, situado donde nace el río Culiacán; avanzaría al Zoológico de Culiacán que se encuentra ubicado dentro del Centro Cívico Constitución y después y luego volver al parque Tres Ríos.

También compartió que en el evento se darán premios por medio de sorteos y no de quien gane la carrera, además de que estarán presentes autoridades y personal dando hidratación, verificar el área y ayudar a las personas que lo necesiten.

“Es una carrera segura, contamos con el apoyo de los ayuntamientos, de la Dirección de Tránsito, pueden confiar es una carrera bien cuidada, hay elementos de seguridad, ambulancias para cualquier percance que se pudiera presentar” comentó.

La forma de registrarse es en la página de Cobaes, en el sitio está la liga donde se pueden registrar con su nombre y se les dará un número que es necesario imprimir para utilizarlo el día de la carrera.