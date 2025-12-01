Anuncia DIF Verbena Culiacán 2025 con vigilancia municipal, estatal y federal

La Verbena Popular Culiacán 2025 se realizará del 5 de diciembre al 4 de enero de 2026, en su sede habitual frente a Ley Palmito, anunció el DIF Culiacán.

El espacio abrirá diariamente a partir de las 16:00 horas.

La presidenta del DIF Bienestar Culiacán, Irma Nydia Gasca Aldama, informó que este año la verbena tendrá como lema “La Navidad nos une” e incluirá mejoras en acceso y organización.

“La Verbena Popular no solo es un punto de encuentro navideño sino también una oportunidad para apoyar las causas sociales de DIF Bienestar Culiacán”, destacó.

“Queremos que las familias se sientan parte de este proyecto, y vivan con nosotros la alegría de la temporada. Este 2025 recordemos que la Navidad nos une y que cuando Culiacán se une siempre logramos cosas hermosas”.

La taquilla tendrá un costo de 20 pesos, el estacionamiento, 30 pesos, y el uso de sanitarios, 5 pesos.

Entre las adecuaciones anunció una taquilla azul, que funcionará como ventanilla preferente para personas con discapacidad, adultos mayores y mujeres embarazadas.

También se instalará nuevamente la villa navideña, con actividades recreativas y espectáculos familiares.

Habrá 108 stands de venta con artesanos y comerciantes, así como 175 metros de espacio para misceláneos distribuidos entre 33 locatarios.

La zona gastronómica contará con ocho restaurantes que ofrecerán antojitos y comida rápida.

Para la diversión, se habilitarán 27 juegos mecánicos, incluidos la rueda de la fortuna, el kamikaze, los carros chocones, el carrusel y la casa del terror.

Las autoridades señalaron que la verbena contará con la participación de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, Guardia Nacional, el Centro de Comando, Control, Comunicaciones, Cómputo e Inteligencia del estado, Policía Estatal, Cruz Roja y Bomberos.

El operativo incluirá control vehicular, cruce peatonal seguro y vigilancia permanente.

El Instituto Municipal de Protección Civil informó que se tendrá un puesto de auxilio, un puesto de comando, brigadas internas de DIF y personal médico, psicológico y de trabajo social.

Aseguraron que cada juego mecánico contará con un protocolo de operación y un responsable de supervisión y mantenimiento.

Las autoridades confirmaron que continuará la tradición del día de entrada gratuita para niños, cuya fecha será anunciada posteriormente.

El DIF señaló que la recaudación permitirá fortalecer sus programas de atención a niñas, niños, adolescentes, personas mayores y familias en situación de vulnerabilidad.

“Cada entrada, cada visita y cada sonrisa que aquí se comparta se transforma en ayuda para quien más lo necesita”, resaltó Gasca Aldama.

La derrama económica y los ingresos finales, indicaron, los compartirán al concluir el evento.

A pregunta expresa sobre la derrama económica que dejó la Verbena el año pasado, el director del DIF Culiacán, Cirilo Celis Acuña, se limitó a responder que lo más importante había sido “la derrama social”.

Subrayó que en 2024 lo más relevante para la paramunicipal fue mantener el espacio para que las familias pudieran disfrutar de la verbena y apoyar a los locatarios.

“Para nosotros el año pasado lo más importante fue la derrama social, seguir contando con ese espacio”.

Explicó que ese año acordaron con los comerciantes exonerar parte del costo de sus stands para mejorar sus condiciones de venta.

En ese sentido, añadió que para esta edición se respetará el acuerdo previo de que el anticipo que los locatarios entregaron el año anterior se trasladaría al 2025, por lo que únicamente se cobrará la diferencia que haya quedado pendiente.

La Verbena Popular 2024 se realizó en medio de la crisis de violencia que estalló en septiembre de ese mismo año por una disputa del Cártel de Sinaloa que se ha extendido a más de 14 meses.