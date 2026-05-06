Anuncia Enrique Inzunza Cázarez, señalado por EU, que no asistirá al Senado para evitar un ‘espectáculo’

El Senador Enrique Inzunza Cázarez anunció que no asistirá a la sesión de la Comisión Permanente de este miércoles 6 de mayo, pese a que días antes había afirmado que acudiría y atendería su responsabilidad legislativa.

En un mensaje en redes sociales, señaló que decidió no presentarse para no dar pie a que la oposición convierta la sesión en un “espectáculo”.

Indicó además que permanece en Sinaloa.

“Mi rectitud y mi veracidad me imponen comunicar que no acudiré este día a la sesión de la Comisión Permanente. La razón: no le ofreceré ocasión a personeros de la derecha conservadora, de que, so pretexto, hagan de la sesión un espectáculo indigno del recinto parlamentario del @senadomexicano, como acostumbran. Estoy en mi tierra, a ras de suelo y con la frente en alto, con las y los nuestros: el pueblo de Sinaloa”, señaló.

Su nueva postura contrasta con el mensaje difundido el sábado 2 de mayo, cuando, tras reaparecer en video, sostuvo que acudiría a la Comisión Permanente.

Ese posicionamiento se dio un día después de que el Gobernador Rubén Rocha Moya y el Alcalde de Culiacán Juan de Dios Gámez Mendívil solicitaran licencia tras señalamientos del Gobierno de Estados Unidos que los vinculan con el crimen organizado, caso en el que también es mencionado Inzunza.

En ese contexto, el Senador rechazó las acusaciones, defendió su trayectoria y aseguró que desde su cargo como Senador atendería cualquier citación de autoridades mexicanas.

El 29 de abril, el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó ante la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York una acusación formal contra el Gobernador de Sinaloa Rubén Rocha Moya y nueve funcionarios y ex funcionarios de esa entidad, entre ellos Inzunza Cázarez, a quien el documento señala como un enlace clave entre la cúpula de la facción del Cártel de Sinaloa conocida como “Los Chapitos” y el propio Rocha Moya.

Según la acusación del DOJ, Inzunza Cázarez —de 53 años, originario de Badiraguato— habría participado junto a Rocha Moya en una reunión posterior a la elección de junio de 2021, en la que se negociaron con los líderes de “Los Chapitos” las condiciones para que ese grupo criminal tomara el control de la Policía Estatal de Sinaloa.

El documento lo describe como el funcionario que acordó planes específicos para que el Gobierno del Estado apoyara y protegiera al cártel, a cambio de favores que mantendrían a los acusados en posiciones de poder.

Los cargos en su contra incluyen conspiración para la importación de narcóticos, posesión de ametralladoras y artefactos explosivos, y conspiración para poseer dispositivos destructivos, delitos que contemplan una pena de cadena perpetua con mínimo obligatorio de 40 años de prisión en el sistema judicial de Estados Unidos.