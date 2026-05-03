$!Anuncia Gabinete de Seguridad federal rueda de prensa en Culiacán

El Gabinete de Seguridad federal anunció que este lunes 4 de mayo ofrecerá una conferencia de prensa en Culiacán este lunes 4 de mayo.
De acuerdo con la invitación oficial, el evento se realizará a las 10:00 horas, tiempo local, en las instalaciones de la Novena Zona Militar.
El anuncio se da luego de la licencia temporal solicitada por Rubén Rocha Moya para dejar el cargo de Gobernador, y la que pidió Juan de Dios Gámez Mendívil para dejar el cargo de presidente municipal de Culiacán.
Ambos habría justificado esta solicitud para que agilizar las investigaciones por parte de la Fiscalía General de la República.
La invitación a los medios a la conferencia no tiene más detalles que la sede, hora y fecha.
Aunque se solicitó información a fuentes federales sobre quienes harían presentes en la conferencia, no hubo respuesta.
Tampoco se informó sobre si la reunión o sesión del gabinete de seguridad federal se realizaría o no en Culiacán.
El sábado, el Congreso del Estado aprobó la licencia del titular del Ejecutivo estatal y designó a la anterior Secretaria del Gobierno, Yeraldine Bonilla Valverde como Gobernadora interina.
El gabinete de seguridad federal ya ha dado conferencias de prensa en Culiacán y Mazatlán antes, varias veces, después de que estalló la guerra entre facciones del Cártel de Sinaloa el pasado 9 de septiembre de 2024 y que mantiene una crisis de inseguridad en el estado.