$!Anuncia Gabinete de Seguridad federal rueda de prensa en Culiacán

El Gabinete de Seguridad federal anunció que este lunes 4 de mayo ofrecerá una conferencia de prensa en Culiacán este lunes 4 de mayo.

De acuerdo con la invitación oficial, el evento se realizará a las 10:00 horas, tiempo local, en las instalaciones de la Novena Zona Militar.

El anuncio se da luego de la licencia temporal solicitada por Rubén Rocha Moya para dejar el cargo de Gobernador, y la que pidió Juan de Dios Gámez Mendívil para dejar el cargo de presidente municipal de Culiacán.

Ambos habría justificado esta solicitud para que agilizar las investigaciones por parte de la Fiscalía General de la República.

La invitación a los medios a la conferencia no tiene más detalles que la sede, hora y fecha.