Anuncia Gobernadora Graciela Domínguez Nava recorridos por municipios de Sinaloa para reconstruir el diálogo

La Gobernadora interina de Sinaloa Graciela Domínguez Nava anunció que en el arranque de su mandato, el Gabinete hará recorridos semanales por los diversos municipios y ella misma visitará las tres regiones de la entidad, buscando recuperar la confianza ciudadana y atender de cerca las problemáticas.
En un mensaje en video, expuso que busca dar certeza a la población, enfatizando la necesidad de reconstruir la confianza de la gente a través de una gestión cercana y directa.
Tras asumir el cargo, Domínguez Nava ha planteado como una prioridad la cercanía con la ciudadanía como eje central de su administración.
Encabezaremos un gobierno cercano a la gente, de territorio; un gobierno que escuche a los diferentes sectores sociales y productivos.Juntas y juntos, vamos a devolverle a nuestro estado la certeza, la paz y la esperanza que merece.Me reitero al servicio del pueblo.Gobernar... pic.twitter.com/iaE4LZ0Oey— Graciela Domínguez Nava (@GracielaDguezN)
August 26, 2026
Encabezaremos un gobierno cercano a la gente, de territorio; un gobierno que escuche a los diferentes sectores sociales y productivos.Juntas y juntos, vamos a devolverle a nuestro estado la certeza, la paz y la esperanza que merece.Me reitero al servicio del pueblo.Gobernar... pic.twitter.com/iaE4LZ0Oey
El objetivo es articular acciones que transformen la realidad de las y los sinaloenses mediante una interacción constante.
“He instruido al gabinete a hacer recorridos semanales por los distintos municipios del Estado de acuerdo con sus temas. Menos escritorio, más territorio”, indicó Domínguez Nava.
“Hemos dejado en claro la necesidad que tenemos de dar certeza al pueblo de Sinaloa. Es fundamental trabajar en recuperar la confianza de la gente”, expresó.
Durante sus visitas, afirmó que se reunirá e instalará mecanismos permanentes de trabajo con representantes de los sectores turístico, pesquero, agrícola, ganadero y empresarial.
También incluirá encuentros con comunidades y pueblos originarios para abordar sus necesidades específicas.
En cuanto a problemáticas sociales inmediatas, Domínguez Nava señaló que atenderán la situación en Topolobampo, sumándose a la ruta establecida por el Gobierno de México para dar seguimiento al trabajo con las comunidades Mayo-Yoreme y el proyecto de la planta de amoniaco.
Informó que la próxima semana presentará un Plan Integral para la Gobernabilidad y Seguridad de Sinaloa.
Este plan se elaborará en colaboración con diversos sectores, municipios y el Gobierno de México.