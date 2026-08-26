Anuncia Gobernadora Graciela Domínguez Nava recorridos por municipios de Sinaloa para reconstruir el diálogo

La Gobernadora interina de Sinaloa Graciela Domínguez Nava anunció que en el arranque de su mandato, el Gabinete hará recorridos semanales por los diversos municipios y ella misma visitará las tres regiones de la entidad, buscando recuperar la confianza ciudadana y atender de cerca las problemáticas.

En un mensaje en video, expuso que busca dar certeza a la población, enfatizando la necesidad de reconstruir la confianza de la gente a través de una gestión cercana y directa.

Tras asumir el cargo, Domínguez Nava ha planteado como una prioridad la cercanía con la ciudadanía como eje central de su administración.