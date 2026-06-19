Anuncia Imelda Castro registro en proceso interno de Morena en Sinaloa; ‘estoy en primer lugar de las encuestas’, asegura

La Senadora Imelda Castro Castro anunció que el próximo sábado 27 de junio se registrará en el proceso interno de Morena para buscar la Coordinación Estatal de la Transformación y la Soberanía Nacional en Sinaloa y aseguró que llega a esta etapa encabezando las preferencias en todas las encuestas.

Durante un encuentro con mujeres comunicadoras, la morenista informó que la recepción de documentos para Sinaloa se realizará de 10:00 a 11:00 horas y precisó que actualmente se encuentra integrando su expediente.

“Vamos a registrarnos el día 27 de 10 a 11 y estamos reuniendo los documentos para integrar el expediente y atender esa convocatoria”, señaló.

La licencia al Senado de la República de Castro Castro entrará en vigor a partir del próximo lunes 22 de junio, luego de haber solicitado separarse del cargo para participar en el proceso interno del partido que definiría al candidato a la Gubernatura para los comicios de 2027.

Al ser cuestionada sobre la competencia al interior de Morena, rechazó que la existencia de varios aspirantes represente una división para el partido.

“Yo no creo que haya divisiones por tantas aspirantes... hay varias licencias, de compañeras y compañeros, y sobre esa información, yo creo que al contrario hay otros estados, donde va a haber mucho más registros”, comentó.

La legisladora celebró las aspiraciones de la Diputada federal Graciela Domínguez y de la Diputada local María Teresa Guerra Ochoa, de quienes destacó su trayectoria en la izquierda y en el movimiento de la Cuarta Transformación.

Asimismo, consideró que ha llegado el momento de que Sinaloa tenga una Gobernadora electa por voto popular.

“Sinaloa merece ya tener una Gobernadora electa”, afirmó.

Respecto a sus posibilidades en la contienda, aseguró que no ve adversarios dentro del movimiento y sostuvo que las mediciones que ha realizado la colocan en la primera posición.

“Yo no veo ningún rival, ninguna rival aquí no hay adversarias ni adversarios. Yo lo que te puedo decir es que estoy en primer lugar de las encuestas desde el 2023 a la fecha”, expresó.

“Estoy en primer lugar de las encuestas, muy lejos, o sea, te lo digo con todo respeto, obviamente ya dije que a mis compañeras las estimo, las quiero mucho a Tere y a Graciela y a los compañeros también que se vayan a registrar pero estoy en primer lugar en todísimas las encuestas, pero todas es todas. Hace tres meses había solo una encuestadora que no me daba el primer lugar, pero ya hace un mes y medio empezó a darme el primer lugar”.

Imelda Castro añadió que, más allá del resultado del proceso, se mantendrá atenta a las decisiones del partido y del movimiento que encabeza la Presidenta Claudia Sheinbaum.

“Yo no me mando sola y me debo a este movimiento”, manifestó.